“شاهد” هكذا بدا حاكم دبي محمد بن راشد في أول ظهور علني له بعد هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين

فيما يبدو أنها محاولة من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، لإظهار نفسه في صورة المتماسك الغير مبالي عقب هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، تعمد ابن راشد الظهور علانية في فيديو عائلي بثه ابنه حمدان.

ويظهر المقطع الذي نشره نجل حاكم دبي حمدان بن محمد بن راشد على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) ابن راشد مع أبنائه وأحفاده بأحد قصوره في دبي، وهو يقبلهم ويخاطبهم بالإنجليزية.

وبحسب ما لفت ناشطون في تعليقاتهم على المقطع، فقد بدا محمد بن راشد على غير عادته تماما، وظهر مرتبكا ومصدوما شاحب الوجه يريد أن يظهر عكس ما بداخله، بحسب وصف النشطاء الذين ربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا.

والله توقعت واحد محكوم عليه اعدام وجاي يودع اهله 😂😂😂😂😂 — almsafer1 (@almsafer114) July 15, 2019

ماعد ينفعوه التصوير وعلومه مثل وجهه الأميره هيا شقت جرابوه والاتي اعظم !!! — بني عاصم (@abufred007) July 15, 2019

مسوي فيها أب مثالي ههه بكره يطلع المستخبي — Nawal Farah (@nawalfarah10) July 15, 2019

وتساءلت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير مطول لها هل يكون هروب زوجة الشيخ محمد بن راشد من منزلها بداية المشاكل له، مشيرة إلى أن الأميرة “هيا بنت الحسين” الأخت غير شقيقة للملك الأردني الحالي، ارتبط اسمها في السابق بالمناسبات السعيدة والحياة الهانئة، التي كانت السعادة فيها واضحة على ملامحها أثناء ظهورها الدائم في المناسبات الرسمية.

وتضيف الصحيفة الآن، أصبح اسمها متداولاً وبقوة أيضاً في وسائل الإعلام والمحافل الدولية، لكن لأسباب مختلفة تماماً، بعد هروبها من منزل زوجها في دبي وسفرها إلى لندن للاختباء، لتصبح الأميرة الثالثة على الأقل التي هجرت العائلة الحاكمة في دبي، لتؤكد بهروبها مع طفليها (زايد-7 سنوات، والجليلة- 11 عاماً) أن هروب النساء من بيوتهن في العالم العربي بحثاً عن مأوى آخر في تزايد كبير.

في المقابل، قام زوجها الشيخ محمد- حاكم دبي ونائب الرئيس ورئيس وزراء الحكومة الإماراتية، برفع دعوى ضد الأميرة الهاربة في إحدى المحاكم في المملكة المتحدة.

التفاصيل الخاصة بالموضوع لا زال يحيط بها الغموض، لكن من المتوقع أن يزيل هذا الغموض قريباً بعد نظر القضية المُشار إليها أمام المحكمة البريطانية، والتي قد تفصح عن فضيحة كبرى تخص اثنين من أكثر العائلات الملكية شهرة في المنطقة.

بوادر الفضيحة قد بدأت بالفعل في القصيدة التي نشرها حاكم دبي على حساب أحد المقربين منه على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 يونيو/حزيران الماضي، والتي حملت عنوان “عشتي ومتي” وتتهم إحدى النساء بالخيانة والكذب.

الشيخ محمد بن راشد ملقب “الشاعر”، اشتهر عنه تأليف القصائد الشعرية في المناسبات السياسية والاجتماعية، والتي كان يعتبرها وسيلة للتعبير عن آرائه، من خلال الشعر الشعبي “النبطي”، ومع ذلك، فليس من الطبيعي خاصة وهو حاكم عربي بارز، أن ينشر قصيدة حول أمر خاص كنزاع مع زوجته، بل ويشير فيه أنه كان ضحية للخيانة الزوجية.

القصيدة بشكل أو بآخر تؤكد بشكل أساسي الأخبار المتداولة حول مغادرة الأميرة للقصر، ومع هذا لا يمكن اعتبارها دليلاً موضوعياً على الفضيحة التي يحاول البعض الترويج لها.

من خلال التفحص في أبيات القصيدة يمكن الاستنتاج أن “راوي القصيدة” كتبها كملاذ أخير، بعد أن اكتشف “اللعبة” التي كانت زوجته وشخص ثالث أبرز أطرافها، مشيراً إلى أن عنان “حصان” تلك المرأة قد فلت بسبب أكاذيبها والتجاوزات الشخصية التي قامت بها، والتي أدت إلى قتل العلاقة الزوجية بينهما.

من المعروف عن الشيخ محمد وزوجته الأميرة هيا شغفهم الكبير برياضة الفروسية، لذلك فإن استخدام استعارة “عنان الحصان” له دلالة إلا أن معناها لا زال غامضاً، ومع ذلك أكد الشيخ محمد في قصيدته أن لديه دليل واضح يدين الأميرة، التي قال انها تشوه اسمها وليس اسمه.

هناك أسباب منطقية تشككك في صحة الاتهامات الأخلاقية الموجهة للأميرة هيا، فهي ليست أول من يفر من الشيخ محمد بن راشد، ففي فبراير/شباط 2018، حاولت الشيخة لطيفة -إحدى بنات الشيخ محمد من زوجته الجزائرية- الفرار من قصر أبيها، إلا أنه تم العثور عليها وإعادتها قسراً إلى الإمارات بعد القبض عليها وهي على متن أحد اليخوت في المحيط الهندي.

التفاصيل الكاملة لقصة الشيخة لطيفة لم يكشف عنها النقاب بعد، إلا أن الأميرة البالغة من العمر 33 عاماً كانت قد سجلت مقطع فيديو تحدثت فيه عن انعدام الحرية في قصر أبيها، وعدم الحق في الاختيار، بالإضافة إلى العنف الأسري الذي تتعرض له بأوامر من والدها.