حساب شهير يكشف أسماء أمراء آل سعود الثلاثة الذين تم تصفيتهم بعد ورود قصتهم في حلقة “ما خفي أعظم”

أحدثت الحلقة الجديدة المذاعة أمس، الأحد، من برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال على شاشة “الجزيرة” وجاءت تحت عنوان “اللاعبون بالنار” ضجة كبيرة بعد أن كشفت معلومات خطيرة عن كيفية إداراة الدولة البحرينية وسياسات حمد بن عيسى.

وكان من ضمن ما ذكر في الحلقة شهادة جون كرياكو المسؤول السابق بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الذي قال إنه حين اعتقلت المخابرات الأميركية عام 2002 القيادي في تنظيم القاعدة “أبو زيد” وجدت معه أرقام هواتف ثلاث شخصيات من العائلة المالكة بالسعودية، وقد قـُتل منهم اثنان بطريقة غامضة واختفى الثالث مما يؤكد أنهم كانت لديهم معلومات عن علاقة بلادهم بـ”خلق القاعدة”، وبالتالي كان مطلوبا القضاء عليهم حتى لا تتسرب تلك المعلومات.

وفي هذا السياق كشف حساب “بوغانم” الشهير عن أسماء هؤلاء الأمراء الذين تم تصفيتهم في المملكة بعد اطلاعهم على هذه الأسرار الخطيرة.

وقال في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن ثلاثة أمراء سعوديين تتم تصفيتهم بطرق مختلفة داخل السعودية بعد ورود اسمائهم بمعرفتهم بتفاصيل دقيقة عن ارتباط الحكومة السعودية بتنظيم القاعدة هو سلوب يتطابق مع طريقة اغتيال جمال خاشقجي.

ثلاثة امراء سعوديين تتم تصفيتهم

بطرق مختلفه داخل السعوديه

بعد ورورد اسمائهم بمعرفتهم بتفاصيل دقيقه

عن ارتباط الحكومه السعوديه بتنظيم القاعده

اسلوب يتطابق مع طريقة اغتيال

جمال خاشقجي #ماخفي_اعظم — بوغانم (@hassanalishaq73) July 14, 2019

وكشف عن أسماء هؤلاء الأمراء ومنهم الامير فهد بن تركي بن سعود الكبير، مشيرا إلى أن ورود اسمه اليوم سيفتح أبوابا أخرى للصدام داخل أسرة ال سعود.

الامير الذي تمت تصفيته في السعوديه

بعلمه بأمور مرتبطه بتنظيم القاعده والحكومه

السعوديه هو الامير/فهد بن تركي بن سعود

الكبير #ما_خفي_اعظم

وورود اسمه اليوم سيفتح ابواب اخرى

للصدام داخل اسرة ال سعود..!! pic.twitter.com/1oKeIrMjar — بوغانم (@hassanalishaq73) July 14, 2019

ولفت “بوغانم” إلى أن الأمير الثاني الذي تم تصفيته من قبل الحكومة السعودية هو الأمير سلطان بن فيصل بن تركي ال سعود.

واسم الامير الثاني

التي قامت بتصفيته الحكومه السعوديه

هو الامير/سلطان بن فيصل بن تركي ال سعود

فهل يعقل ان يتوفى ثلاثة امراء خلال 8 ايام

واليوم تطرح اسمائهم في حلقة #ما_خفي_اعظم من قبل ضابط امن امريكي pic.twitter.com/mEZGXoz3cs — بوغانم (@hassanalishaq73) July 14, 2019

وتساءل:”فهل يعقل ان يتوفى ثلاثة امراء خلال 8 ايام واليوم تطرح اسمائهم في حلقة #ما_خفي_اعظم من قبل ضابط امن امريكي”

وكشف برنامج “ما خفي أعظم” مخططا سريا نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين. وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

واستعرض البرنامج -في تحقيق استقصائي بعنوان: “اللاعبون بالنار” بثته الجزيرة الأحد – تفاصيل المخطط الذي أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين، وهم الضباط عدنان الظاعن ومحمد الهزيم وأحمد الشروقي. وضمت قائمة الاغتيال قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية (الشيعة)، على رأسهم عبد الوهاب حسين الذي أصبح لاحقا (عام 2011) محركا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية في البحرين، وهو الآن في السجن وقد حكم عليه القضاء البحريني بالسجن المؤبد.

وكشف التحقيق عن تدخل ملك البحرين شخصيا لدى السلطات السعودية للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال، الذي ألقي القبض عليه هناك بينما كان يسعى –بتكليف من جهاز الأمن البحريني- للحصول على أسلحة لتنفيذ مخطط الاغتيال، الذي قال إنه يستهدف معارضين من “الشيعة الرافضة” وتورط فيه بناء على ما قيل له من أنه جاء بتكليف من الملك نفسه و”خدمة للوطن”.

وعرض “ما خفي أعظم” تسجيلات سرية مصورة للمجندين في القاعدة يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى، من بينها تسجيل لهشام هلال محمد البلوشي الذي قال إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، قبل أن تقتله السلطات الإيرانية في 2015 بعد أن ظهر في تسجيل وهو يتزعم تنظيم “أنصار الفرقان”.