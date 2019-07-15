ترامب “المتعجرف” يكشف سر هجومه على طليب وكورتيز وإلهان عمر: “يكرهون إسرائيل بشغف حقيقي”!

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً على العضوات التقدميات في مجلس النواب، وخاصة رشيدة طليب وإلهان عمر والكسندريا كورتيز، وسط ردود فعل متزايدة على تغريداته السابقة، التي دعا فيها النائبات إلى العودة إلى الدول التي أتوا منها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “من المحزن جدًا أن نرى الغالبية من الديمقراطيين يتشبثون بأشخاص يتحدثون بشكل سيئ عن بلدنا، ويكرهون إسرائيل بشغف حقيقي، وعندما نواجههم بذلك، ينعتون خصومهم على الفور بالعنصريين، بمن فيهم نانسي بيلوسي”.

وأضاف ترامب في سلسلة من التغريدات أنه “لا ينبغي السماح للغة المزعجة، والاشياء الفظيعة، التي يتحدثون بها عن الولايات المتحدة أن تمر دون تحد، إذا أراد الحزب الديمقراطي الاستمرار بالتغاضي عن مثل هذا السلوك الشائن، فإننا نتطلع أكثر إلى رؤيتكم في مواقع صناديق الاقتراع في 2020”.

So sad to see the Democrats sticking up for people who speak so badly of our Country and who, in addition, hate Israel with a true and unbridled passion. Whenever confronted, they call their adversaries, including Nancy Pelosi, “RACIST.” Their disgusting language….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

وكان ترامب يرد على الغضب من التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق يوم الأحد، والتي استهدفت مجموعة من أعضاء الكونغرس التقدميين “الذين جاؤوا أصلاً من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة” على حد تعبيره، وهي تعليقات كانت تستهدف طليب وعمر، وكورتيز، وهي من أصول لاتينية.