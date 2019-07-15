الدويلة ينفجر غاضباً من شيطنة الإخوان المسلمين وهذا ما قاله عن مخطط هدم دول الخليج الواحدة تلو الاخرى

حذر السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، اليوم، من إسرائيل معتبراً إياها الخطر الحقيقي على الخليج وعلى الكويت “خاصة”.

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” ستهدم الصهيونية العالمية دول الخليج واحدة تلو الاخرى ولن تقف الا في راس السالمية لذلك على الشعب الكويتي ان ينتبه الى ادوات اسرائيل في المنطقة ويتفهم متطلبات الامن الوطني واهم تلك المتطلبات منع تفكك دول الخليج وتوعية الشعوب”.

اسرائيل هي الخطر الحقيقي على الخليج وعلى الكويت بالذات و ستهدم الصهيونيه العالمية دول الخليج واحدة تلو الاخرى ولن تقف الا في راس السالميه لذلك على الشعب الكويتي ان ينتبه الى ادوات اسرائيل في المنطقه و يتفهم متطلبات الامن الوطني واهم تلك المتطلبات منع تفكك دول الخليج وتوعية الشعوب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 15, 2019

وزاد الدويلة قائلاً :” تسعى الصهيونية العالمية الى تصفية روح الجهاد في الامة لذلك وضعت نصب اعينها شيطنة جماعة الاخوان المسلمين وجعلت مصر راس حربتها وتسللت هذه الشيطنة الى بعض دول الخليج التي جعلت اسرائيل صديق والاخوان عدو وهذه هي السياسة الأمريكية التي تحدث عنها د عبدالله النفيسي عام ٩٩ فانتبهوا يا عرب “.

تسعى الصهيونيه العالميه الى تصفية روح الجهاد في الامه لذلك وضعت نصب اعينها شيطنة جماعة الاخوان المسلمين و جعلت مصر راس حربتها و تسللت هذه الشيطنه الى بعض دول الخليج التي جعلت اسرائيل صديق و الاخوان عدو و هذه هي السياسه الامريكيه التي تحدث عنها د النفيسي عام ٩٩ فانتبهوا يا عرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 15, 2019

وأضاف :” تسللت اسرائيل الى عقول وثقافات ابناء الاسر الحاكمة عبر دس المناهج والمستشارين الذين يغذون ابناء الاسر الحاكمة والطبقات الغنية والبيوتات السياسية بعقيدة تشيطن جماعة الاخوان المسلمين فسهل عليها تعمية تلك الطبقة لاحقا عن مصالحها الوطنية بسبب العمى الايدلوجي الممنهج ضد الاخوان “.

وقال إن جماعة الاخوان المسلمين وقفت طوال تسعين عاما ضد الصهيونية العالمية و حاربت تغريب المجتمعات الإسلامية ورفعت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و حاربت الفساد في الارض فكانت النور و النبراس للشعوب للتمسك بدينها و عقيدتها و محاربة الفساد في الارض و مقاومة الصهاينة العرب و اليهود.

وقفت جماعة الاخوان المسلمين طوال تسعين عاما ضد الصهيونيه العالميه و حاربت تغريب المجتمعات الاسلاميه و رفعت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و حاربت الفساد في الارض فكانت النور و النبراس للشعوب للتمسك بدينها و عقيدتها و محاربة الفساد في الارض و مقاومة الصهاينه العرب و اليهود — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 15, 2019

وخلص قائلاً :” تاريخ جماعة الاخوان المسلمين تاريخ مشرف ومشهور لكن الدعاية والشيطنه لهم تقودها اجهزة مخابرات متمرسه في توجيه الرأي العام لكن كما قال الله تعالى عن ابليس “إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (99) إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون” وهنا يتمايز الايمان.

تاريخ جماعة الاخوان المسلمين تاريخ مشرف ومشهور لكن الدعاية والشيطنه لهم تقودها اجهزة مخابرات متمرسه في توجيه الرأي العام لكن كما قال الله تعالى عن ابليس "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (99) إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون" وهنا يتمايز الايمان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 15, 2019

يذكر أن الكويت، سلمت إلى السلطات المصرية مطلوبين من جماعة الاخوان المسلمين اتهمتهم بإدارة خلية إرهابية في الكويت بعد اعتقالهم الجمعة الماضية، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة ضد الحكومة الكويتية.