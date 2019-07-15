الحوثيون ينفذون هجوماً جوياً واسعاً على السعودية.. استهدفوا قاعدة الملك خالد وفجروا مخازن أسلحة بمواقع أخرى

أعلنت جماعة أنصار الله، مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة.

وأكد الناطق باسم قوات صنعاء الموالية لجماعة أنصار الله “الحوثيون”، “شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية، ومخازن سلاح ومواقع عسكرية أخرى، في منطقة خميس مشيط، في عسير جنوب غرب السعودية”.

وقال العميد يحيى سريع عبر صفحته على موقع “فيس بوك” إن “الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط -بعسير- بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى”.

وأضاف سريع “كانت الإصابة دقيقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع”.

وقال متحدث القوات المسلحة إن “عمليات الجو المسير تأتي ردا على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف: “عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لا يتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره”.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في كانون الثاني/يناير من العام 2015.