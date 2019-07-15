استنفار بحريني ضد وثائقي “الجزيرة” ووزير الخارجية جن جنونه.. وصف قطر بـ”المارقة ومصدر الشر”

أحدث وثائقي “اللاعبون بالنار” الذي أذاعته قناة “الجزيرة” أمس في أحدث حلقات برنامج “ما خفي أعظم”، رجة بالأوساط السياسية البحرينية وتسبب في حالة استنفار داخل الديوان الملكي بعد الفضائح التي كشفها عن الملك حمد بن عيسى ومسؤولين بالمخابرات.

واستنفرت الحكومة البحرينية وعلى رأسها وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، لمهاجمة قطر والتشويش على الوثائقي الذي كشف معلومات سرية وتسجيلات مصورة تنشر لأول مرة من داخل كواليس الحكم في البحرين.

الوزير الشهير بين متابعيه بلقب “برميل البحرين” خرج يهاجم قطر ويصفها بـ “الدولة المارقة ومصدر الشر داخل البيت الخليجي”.

الدولة المارقة ، التي وجهت سلاحها و أموالها و إعلامها ضد مجلس التعاون و دوله ، باتت هي مصدر الشر و الخطر الأشد داخل البيت الخليجي https://t.co/4izdjMA0iu#قطر_دولة_مارقة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 15, 2019

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”الدولة المارقة التي وجهت سلاحها وأموالها و إعلامها ضد مجلس التعاون ودولة باتت هي مصدر الشر و الخطر الأشد داخل البيت الخليجي”.

وكانت قد بثت الجزيرة برنامج “ما خفي أعظم”، الأحد، وتضمن اتهامات للبحرين بالتعامل مع عناصر تنظيم القاعدة من أجل القيام بعمليات اغتيال وتخريب.

وكشف البرنامج مخططا سريا نسّقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات في تنظيم القاعدة لاستهداف معارضين بحرينيين، وأوضح أن المخابرات البحرينية جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وأشار البرنامج إلى أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما ذكر أن قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.

وأضاف “ما خفي أعظم” أن ملك البحرين تدخّل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن قائد خلية الاغتيال محمد صالح.

يذكر أن المسؤولين البحرينيين كانوا قد أطلقوا عدة تصريحات ضد الجزيرة منذ أن أعلنت أنها ستبث برنامج “ما خفي أعظم” وسيتناول احتجاجات البحرين.