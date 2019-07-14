مدير المكتب الاعلامي بالخارجية القطرية “يفضح” كذب السعودية بشأن الحجاج القطريين

ردّ مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، على ادّعاءات السعودية بأنها حريصة على تمكين القطريين والمقيمين في قطر على أداء مناسك الحج والعمرة.

وتساءل “الرميحي” في تغريدةٍ له على حسابه بـ”تويتر” رصدته “وطن”: ” بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر ، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب !!؟”.

بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر ، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب !!؟ https://t.co/eKhgIF5CG2 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) July 13, 2019

وفضح “الرميحي” التناقض السعودي في بيان وزارة الحج والعمرة السعودية، ففي الوقت الذي زعمت فيه المملكة انها “ترفض أي محاولة لتسييس الحج”، طالبت نظيرتها في دولة قطر بـما أسمته [تمكين] الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر بالقدوم لأداء المناسك “من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية “.

وتجدد الدوحة، على الدّوام نفي منع مواطني البلاد من أداء فريضة الحج، وتتهم السعودية بـ”تسييس الفريضة الدينية”.



وتطالب قطر السلطات السعودية بإزالة العراقيل التي تواجه سفر مواطني البلاد إلى المشاعر المقدسة، حيث لم لم يستجب الطرف السعودي حتّى الآن لذلك، إذ أن المنفذ البري بين البلدين ما يزال مغلقًا، كما يستمر منع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى مدينة جدة، القريبة من مكة المكرمة، غربي المملكة.

يُضاف إلى ذلك استمرار غياب آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحج للمقيمين في قطر، عدا عن مواصلة “الخطاب الإعلامي المؤجج للمشاعر ضد المواطنين القطريين وبشكل ممنهج”، ما من شأنه تعكير أجواء الحج وتعريض مواطني البلاد للخطر.