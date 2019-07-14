كاتب عُماني يفضح رجل أعمال سوري استأجرته أبوظبي للتطاول على سلطنة عُمان.. عجز عن الرد فسارع بـ”البلوك”

شن الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على سيد السباعي رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، بعد تطاوله على سلطنة عُمان ومهاجمة السلطان قابوس بحزمة من الافتراءات والأكاذيب.

وكان “السباعي” ـ بوق ابن زايد المستأجر ـ قد نشط مؤخرا في نشر تغريدات تسيء للسلطنة وتتهم السلطان قابوس بالفساد دون أن يسوق على كلامه دليلا واحد، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل العمانيين.

وبعدما كشف “المسكري” كذبه وفضح إدعاءاته لم يجد “السباعي” ردا إلى أن قام بحظر الكاتب العُماني، حتى لا يتمكن مجددا من كشف أكاذيبه.

وعلق الكاتب العُماني قائلا:”ما أرخص سماسرة الكتابة والإعلام المفلسين الذين أستأجرتهم أبوظبي للتطاول على عمان فعندما واجهناه بالحق الدامغ لم يكن أمامه سوى الهرب فبعد أن اسقطنا قناع هذا النصاب الذي باع نفسه بأبخس الأثمان لم يكن أمامه سوى الحظر لانه أصغرمن أن يواجه الحق فمن يعيش على الباطل لا يقبل إلا بالباطل”

ما أرخص سماسرة الكتابة والإعلام المفلسين الذين أستأجرتهم أبوظبي للتطاول على عمان فعندما واجهناه بالحق الدامغ لم يكن أمامه سوى الهرب فبعد أن اسقطنا قناع هذا النصاب الذي باع نفسه بأبخس الأثمان لم يكن أمامه سوى الحظر لانه أصغرمن أن يواجه الحق فمن يعيش على الباطل لا يقبل إلا بالباطل pic.twitter.com/21z8SU3u8q — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 14, 2019

وأضاف أنه فيما مضى “كنا نتابع بصمت لكل الذين جندتهم أبوظبي للتطاول على عمان وأعتقد أسمائهم معروفة وكنا نقول لا بأس وجاور الجار بالحسنات وإن جار، وكنا نعتقد إنهم يعتبروا صمتنا لطف وحلم منا إلا أنهم اعتبروه ضعفا وجبن فتمادوا حتى فاض الكيال وعندما قمنا بالرد عليهم ولجمهم بدؤوا بالهروب”

فيما مضى من الوقت كنا نتابع بصمت لكل الذين جندتهم أبوظبي للتطاول على عمان وأعتقد أسمائهم معروفة وكنا نقول لا بأس وجاور الجار بالحسنات وإن جار، وكنا نعتقد إنهم يعتبروا صمتنا لطف وحلم منا إلا أنهم اعتبروه ضعفا وجبن فتمادوا حتى فاض الكيال وعندما قمنا بالرد عليهم ولجمهم بدؤوا بالهروب — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 14, 2019

ولوحظ في الفترة الأخيرة تركيز حسابات إماراتية وشخصيات مقربة من ولي عهد ابوظبي، على مهاجمة سلطنة عُمان ودفق الاتهامات الكاذبة على قيادتها بسبب موقفها من حرب اليمن وحصار قطر والذي أغضب السعودية والإمارات بشدة.