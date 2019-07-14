قاتِل الشقيقين العُمانيين “هزاع وحسام البلوشي” في قبضة شرطة عمان السلطانية

أعلنت شرطة عمان السلطانية مساء الاحد، القبض على مرتكب جريمة قتل شخصين في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، يوم أمس السبت.

وأشارت الشرطة في تغريدةٍ على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنّه جاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

القبض على مرتكب جريمة قتل شخصين في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 14, 2019

وشيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان، في موكبٍ جنائزي مهيب جثمانيْ شقيقين، لقيا مصرعهما السبت، بعد تعرّضهما لإطلاق نار من قريبٍ لهما.









وأكّد مواطنون أن القاتل من عائلة المغدور بهما، وأن السبب يعود إلى خلافات سابقة بينهم.بحسب موقع “أثير”

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً من الجنازة المهيبة للشقيقين، فيما تصدر وسمٌ باسم القتيلين [#هزاع_حسام] موقع “تويتر” في سلطنة عمان، عبّر المغرّدون العُمانيون من خلاله عن دعواتهم بالرحمة للفقيديْن، مُبدين أسفهم لما حدث.