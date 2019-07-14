عبدالرحمن الراشد يشكر سارة الدندراوي على إساءتها للكويت ويشجعها على المزيد.. وناصر الدويلة يرد

في تعقيد للأزمة وصب للزيت على النار، خرج الكاتب السعودي المقرب من النظام عبدالرحمن الراشد يشجع مذيعة “العربية” سارة الدندراوي على إساءتها للكويت وشعبها ويشكرها ما تسبب في هجوم واسع عليه.

ووجه “الراشد” الشكر لـ الدندرواي مشجعا لها بعد إساءتها البالغة للكويت والتي استدعت رد الحكومة الكويتية في بيان رسمي، وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن):”شكراً للزميلة #سارة_الدندراوي كشفت لنا حجم النفاق هناك.”

ورد السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة على الكاتب السعودي المقرب من ابن سلمان، بأن نشر صورة لتغريدته وعلق عليها بقوله:”منا الى وزارة الخارجية الكويتية ووزير الداخلية، هذه نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير أهله اتركوا عنكم ملاحقة أهل الكويت من أجل التستر ممن بدت العداوة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”

منا الى وزارة الخارجيه الكويتيه و وزير الداخليه هذي نتيجة طبيعيه لمن يزرع المعروف في غير اهله اتركوا عنكم ملاحقة اهل الكويت من اجل التستر ممن بدت العداوة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر pic.twitter.com/nmbLnySKL4 — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 14, 2019

هذا وأدانت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات مذيعة العربية سارة الدندراوي التي أساءت فيها لدولة الكويت.

وأكدت الخارجية الكويتية على لسان نائبها خالد الجارالله :”ما قامت به مذيعة قناة «العربية» خطأ جسيم.. وعليها الاعتذار”.

ويأتي مطالبة الخارجية الكويتية بعد إدانة مماثلة من وزلارة الإعلام الكويتي والتي نددت بتصريحات الدندراوي، مطالبة بالاعتذار.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الكويت سعت وتسعى دائماً إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائماً إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في تلك الحملات، وشددت على أنها قد قامت ‏بإتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فوراً.

وأضافت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.