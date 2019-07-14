ضاحي خلفان يهدد حسن نصرالله بقطع لسانه: احذر أن تذكر حكام الإمارات بسوء

شن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، هجوما عنيفا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وهدده بقطع لسانه بعد تهديده لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وتوعده بتدمير الإمارات إذا شاركت بأي حرب ضد إيران.

وكان “نصرالله” قد وجه بالأمس سؤالا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حول وجود ومكان وأحوال الإمارات في حال نشبت حرب في منطقة الخليج ضد إيران، وهي الدولة المحاذية والقريبة جدا من الأراضي الإيرانية، وتساءل مهددا عن مصير ما أسماها” مدن الزجاج الإماراتية”، وعن مصير “الأسواق والأبراج والمراكز الاقتصادية العالمية” في حال نشبت الحرب مع إيران.

ونشر “خلفان” صورة حسن نصرالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وعلق بقوله:”يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا او شيخا من شيوخها على لسانك مرة اخرى….سنقطعه.”

يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا او شيخا من شيوخها على لسانك مرة اخرى….سنقطعه. pic.twitter.com/nyDrUIOat8 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 14, 2019

وأثارت تغريدة خلفان سخرية واسعة بين متابعيه، ورد عليهم أحدهم ساخرا:”خلّص من اليمن يابو مراجل”

😂😂😂😂😂 خلّص من اليمن يابو مراجل pic.twitter.com/t1wGrPEgL9 — رجل من البصرة 🇱🇧 (@RmB_121) July 14, 2019

وكتب آخر:”صح وأنا أشهد انكم قدها والدليل مشاركاتكم في كل خيانات وجرائم الوطن العربي، وجمال خاشقجي أكبر دليل على احترافكم في مسألة القطع والتقطيع”

صح وأنا أشهد انكم قدها

والدليل مشاركاتكم في كل خيانات وجرائم الوطن العربي

وجمال خاشقجي أكبر دليل على احترافكم في مسألة القطع والتقطيع 👍🗡 — مهيب (@m_polite_m) July 14, 2019

بينما غرد ثالث:”كان عبدالملك الحوثي أقرب ولكن اوسعكم ضرباً حتى هربتوا تجرون ذيال الهزيمة.”

هههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

كان عبدالملك الحوثي أقرب ولكن اوسعكم ضرياً حتى هربتوا تجرون ذيال الهزيمة. — Al M. in Iraq (@313_Leaders_) July 14, 2019

وأكد “نصر الله” في مقابلة له على شاشة قناة “المنار” بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب تموز 2006، الجمعة إلى أن “كل دولة ستشارك بضرب إيران ستدفع الثمن” .

وزاد بالقول موجها حديثه للرياض وأبو ظبي على وجه الخصوص: “كل دولة ستشارك بضرب إيران لن تكون في مأمن،لا السعودية ولا الإمارات”.

وكرر سؤاله لحكام الإمارات وبالتحديد لابن زايد، قائلا: “هل من مصلحة الإمارات أن تندلع حرب مدمرة في الخليج؟”، مؤكدا: “قطعا لن تكون السعودية والإمارات في مأمن ولا كل من سيشارك في هذه الحرب إن وقعت”.