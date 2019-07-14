“شاهد” مذيعة “العربية” تتطاول على الكويتيين وتستهزئ بهم.. الحكومة الكويتية تتدخل وتُنذر المذيعة والقناة

شن كويتيون بمواقع التواصل هجوما عنيفا جدا على مذيعة قناة “العربية” السعودية سارة الدندراوي، بعد تطاولها على الشعب الكويتي والإساءة له في فقرة ضمن برنامجها الذي تقدمه على القناة السعودية.

الي مجموعة قنوات mbs وجب عليكم الاعتذار الرسمي ونطالب كذا بوقف المدعوه ساره #ساره_ظرنطاوي عن العمل اهيا وبرنامجها pic.twitter.com/IQuZgg9VYB — 🇰🇼🇶🇦🇴🇲﮼خليفة‏﮼العتيبي ‏﮼ (@al3tibi_khalifa) July 14, 2019

وكانت “الدندراوي تطرقت أمس السبت، ضمن فقرة إخبارية على قناة “العربية” لخبر نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

مذيعة قناة #العربية "سارة دندراوي" تستفز الكويتيين وتسيء لهم بشكل وقح جداً. ونشطاء كويتيون يطلقون هاشتاق #ساره_ظرنطاوي رداً عليها.pic.twitter.com/8v1D5tNopd — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 14, 2019

وفي ختام قراءتها للخبر، قالت دندراوي بطريقة ساخرة: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”، ما فجر غضبا واسعا بين الكويتيين.

وتصدر اسم سارة دندراوي قائمة أكثر الهاشتاغات متابعة في الكويت على موقع “تويتر”.

الكويت ❤وأهل الكويت من أشراف هذه الأمة رجالا ونساءً ،



تذكرت بيت الشعر اللي يقول :

يا ناطح الجبل الأشم بقرنه

رفقاً بقرنك ، لا رفقًا على الجبلِ#سارة_دندراوي#ساره_ظرنطاوي pic.twitter.com/CQJEhIvRvh — afnan 🇵🇸 (@afnan7_5) July 14, 2019

#ساره_ظرنطاوي

والله ياقناة العربيه لو تجيبن مليون واحد نفس ضرنطاوي ماراح يأثر على شعب الكويت والسعودي ودليل الحين السعوديين عندنا ب الكويت والكويتين بالسعوديه مادروا عنكم لان اللي بينا كبير عيال عم واهل والله يديم المحبه — جود🖤 (@jooud_q8) July 14, 2019

وعبر الكويتيون من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية للكويت في حديثها الذي “رأى فيه العديد إساءة وسخرية من قطروكذلك الكويت وأهلها”.

#ساره_ظرنطاوي

السؤال اهني ي ساره منو المفروض ينسأل لكويت ولا السعودية الي عندها ديسكو حلال ؟ — العنزي 🖤 (@al3nziq817) July 14, 2019

فيما هاجم سعوديون أيضا مواطنتهم سارة الدندرواي وأكدوا أنها لا تمثل الشعب السعودي، الذي يكن لأشقائه الكويتيين كل التقدير والاحترام.

محشومين اهل الكويت 🇰🇼 لكم كل الاحترام والتقدير وهالانسانه لاتمثل ولا اصغر مواطن سعودي🇸🇦



الملك فهد ( رحمه الله ) يقول : يانعيش سوا أو ننتهي سوا ، وهالأشكال تتفلسف بكلام تافه 👊🏼



ترانا واحد والمصير واحد و لا يفرقنا كائن من كان .



عسى الله لايفرقنا 🇰🇼❤️🇸🇦



#ساره_ظرنطاوي pic.twitter.com/hp4YecwYxT — ثـامـر العبيــد (@ThamerAlobaid2) July 14, 2019

من جانبها أصدرت الحكومة الكويتية بيانا شديد اللهجة للرد على إساءة مذيعة “العربية”، واتهمت “دندراوي” بالإقدام على “إساءة بالغة غير مقبولة” إلى البلاد، مطالبة قناة “العربية” التي تعمل فيها المذيعة بـ “تصحيح الخطأ وتداركه فورا”.

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، “عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها”، مشيرة إلى أن “ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها”.

وأضافت الوزارة أن الكويت “سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء. كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة”.

ولفتت الوزارة إلى “حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات الإعلامية”، وشددت على “قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا”.