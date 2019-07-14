Galleryحياتنا

شاهد| جنازة مهيبة للشقيقين الذي قتلهما قريبهما في سلطنة عمان .. وقضيّتهما حديث العُمانيين بـ”تويتر”

كتب وطن
0

في موكبٍ جنائزي مهيب، شيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان جثمانيْ شقيقين، لقيا مصرعهما السبت، بعد تعرّضهما لإطلاق نار من قريبٍ لهما.

ولقي الشقيقان “حسام وهزاع البلوشي”، مصرعهما بعد إطلاق النار عليهما أمس، من قِبَل قريبٍ لهما.

وأكّد مواطنون أن القاتل من عائلة المغدور بهما، وأن السبب يعود إلى خلافات سابقة بينهم.بحسب موقع “أثير”

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً من الجنازة المهيبة للشقيقين، فيما تصدر وسمٌ باسم القتيلين [#هزاع_حسام] موقع “تويتر” في ، عبّر المغرّدون العُمانيون من خلاله عن دعواتهم بالرحمة للفقيديْن، مُبدين أسفهم لما حدث.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

جريمة مرعبة في الإمارات بعد علاقة غير شرعية لـ3 أشهر .. شاب ينحر صديقته من رقبتها…

حياتنا

جريمة هزّت الأردن.. تفاصيل مروّعة عن قتل وإخفاء الطفلة “نيبال” ومحاولة…

حياتنا

تفاصيل مقتل مصري على يد عشيقته وزوجها وقصّة الفيديوهات الفاضحة التي أنهت حياته!

حياتنا

في غرفة مساج بفندي إماراتي .. تدليك ثمّ جنس ثم جريمة مروّعة خنقاً بمنشفة!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.