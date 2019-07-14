شاهد| جنازة مهيبة للشقيقين الذي قتلهما قريبهما في سلطنة عمان .. وقضيّتهما حديث العُمانيين بـ”تويتر”

في موكبٍ جنائزي مهيب، شيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان جثمانيْ شقيقين، لقيا مصرعهما السبت، بعد تعرّضهما لإطلاق نار من قريبٍ لهما.









ولقي الشقيقان “حسام وهزاع البلوشي”، مصرعهما بعد إطلاق النار عليهما أمس، من قِبَل قريبٍ لهما.

وأكّد مواطنون أن القاتل من عائلة المغدور بهما، وأن السبب يعود إلى خلافات سابقة بينهم.بحسب موقع “أثير”

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً من الجنازة المهيبة للشقيقين، فيما تصدر وسمٌ باسم القتيلين [#هزاع_حسام] موقع “تويتر” في سلطنة عمان، عبّر المغرّدون العُمانيون من خلاله عن دعواتهم بالرحمة للفقيديْن، مُبدين أسفهم لما حدث.

اللهم اجعل قبورهم في نورٍ دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين، اللهم أرحمهم رحمةً تسع السماء والارض 🤲🏻💔.#هزاع_حسام pic.twitter.com/gu0xrvbgRX — ﮼سميه﮼الحضرمي. (@sumaya61838010) July 14, 2019

#هزاع_حسام

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سلامًا على أرواح عانقت الموت وغفت بلحائِف من تُراب ربي تجاوز عن سيئاتهم واسكنهم فسيح جناتك🙏🏻💔. pic.twitter.com/cXcqEsQ72n — فآطمهَہ💙! (@x9_ii_) July 14, 2019

تقبلهم الله قبولاً حسناً وألهم أهلهم الصبر والسلوان، وجمعهم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

#هزاع_حسام pic.twitter.com/3GJI37HEcI — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) July 14, 2019

#هزاع_حسام

مرة آخرى يتكرر مشهد الموت أمام ناظرينا وليفجعنا برحيل شابان گان لهما بصمتهما في الحياة واللذان برحيلهما أحزنوا السلطنة باكملها ..رحلوا وتركوا خلفهم خير لاينسى

غفر الله لگم يا حسام وهزاع وأسكنكم فسيح جناته وربط على قلوب والديگم يا خيرة الشباب عمان. pic.twitter.com/DTT52ONt4k — الدانه (@too1996too) July 14, 2019

ثم ذهب إلى ربه وأيقنت بأن النعم لا تدوم،

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بموتهم تركوا في قلوبنا وجعاً، وقصة ألم لا تحكى، رحمكم الله يا الغاليين

.#هزاع_حسام pic.twitter.com/K3GdhBoXr9 — mkrani.91 (@Mkrani91) July 14, 2019