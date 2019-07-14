شاهد| جنازة مهيبة للشقيقين الذي قتلهما قريبهما في سلطنة عمان .. وقضيّتهما حديث العُمانيين بـ”تويتر”

في موكبٍ جنائزي مهيب، شيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان جثمانيْ شقيقين، لقيا مصرعهما السبت، بعد تعرّضهما لإطلاق نار من قريبٍ لهما.
ولقي الشقيقان “حسام وهزاع البلوشي”، مصرعهما بعد إطلاق النار عليهما أمس، من قِبَل قريبٍ لهما.
وأكّد مواطنون أن القاتل من عائلة المغدور بهما، وأن السبب يعود إلى خلافات سابقة بينهم.بحسب موقع “أثير”
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صوراً من الجنازة المهيبة للشقيقين، فيما تصدر وسمٌ باسم القتيلين [#هزاع_حسام] موقع “تويتر” في سلطنة عمان، عبّر المغرّدون العُمانيون من خلاله عن دعواتهم بالرحمة للفقيديْن، مُبدين أسفهم لما حدث.