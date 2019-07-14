جمال ريان ساخراً من وزير الاعلام البحريني: وجهوا معي التحية إلى الوزير “الغاضب” فهو يعمل وزيرا بدون أجر

أثار وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، سخرية واسعة، بعد مهاجمته العاملين في قناة الجزيرة القطرية، لأنهم لا يؤمنون سوى بأجورهم الشهرية!

وعلق الاعلامي الفلسطيني جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة، على تصريحات الوزير البحريني ساخراً منه بالقول :”: وزير اعلام البحرين يقول: العاملون في قناة الجزيرة لا يؤمنون سوى بأجورهم الشهرية، وجهوا معي التحية إلى الوزير البحريني فهو يعمل وزيرا بدون أجر، في وزارة إعلام تتفوق على مهنية الجزيرة في قول #ما_خفي_اعظم للشعب البحريني “.

وزير اعلام البحرين يقول:العاملون في قناة الجزيرة لا يؤمنون سوى بأجورهم الشهرية،وجهوا معي التحية إلى الوزير البحريني فهو يعمل وزيرا بدون أجر،في وزارة إعلام تتفوق على مهنية الجزيرة في قول #ما_خفي_اعظم للشعب البحريني ⁧#الخليج⁩ ⁧#البحرين⁩ ⁧#قطر https://t.co/mj8YjHa08v — جمال ريان (@jamalrayyan) July 14, 2019

وكان الوزير البحريني الغاضب من برنامج ما خفي أعظم الذي سيبث مساء اليوم، قد هاجم القناة القطرية، لمحاولتها الاتصال به وبعدد من المسؤولين البحرينيين في إطار اعدادها برنامج “ما خفي أعظم”، عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية- حسب زعمه-.

وقال الوزير “الغاضب” ‘ن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر “مرتزقة” أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.!