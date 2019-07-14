“اللاعبون بالنار” مقابلات حصرية وتسجيلات سرية مصورة.. ابن زايد سيستغل حلقة الليلة لتنفيذ هذا المخطط بالبحرين

أكد الإعلامي تامر المسحال أن قناة “الجزيرة” تبث مساء اليوم الأحد في الساعة 10:05 تحقيقا جديدا ضمن برنامج “ما خفي أعظم” يفتح ملف البحرين والعلاقة المحتقنة سياسيا وطائفيا بين السلطات والمعارضة، وما خفي من وسائل الدولة في استهداف المعارضة ومكوناتها.

ترقبونا الليلة إن شاء الله عند العاشرة وخمس دقائق .. #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار .. مقابلات حصرية وتسجيلات سرية مصورة وحقائق تظهر للمرة الأولى pic.twitter.com/NmLm6ttstv — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 14, 2019

ويتضمن التحقيق -الذي يحمل عنوان “اللاعبون بالنار”- تسجيلات سرية مصورة يكشف النقاب عنها للمرة الأولى.

وعلى الرغم من أن قناة الجزيرة لم تبث حتى الآن سوى مقطع قصير جدا من الحلقة المقبلة لبرنامج “ما خفي أعظم” فإن هذا المقطع كان كفيلا بإثارة حفيظة السلطات البحرينية وقلقها تحسبا لما سيكشفه البرنامج في حلقته المنتظرة.

وفي رصد لردود الأفعال على الحلقة المرتقبة، ذكر حساب “بدون ظل” الشهير على تويتر ـ والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ أن ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد سعادته لا توصف اليوم بسبب عرض حلقة اليوم من “#ما_خفي_اعظم”

الشيخ محمد بن زايد سعادته لاتوصف اليوم بسبب عرض #ما_خفي_اعظم حيث اعطى

توجيهاته ،بتقسيم اللجنه الالكترونيه الى قسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب

الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد،والقسم

الاخر توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفه بن سلمان ، استغل البرنامج لاهدافه. — بدون ظل (@without__shadow) July 14, 2019

وتابع موضحا أن “ابن زايد” أعطى توجيهاته بتقسيم اللجنة الإلكترونية لقسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد.

والقسم الاخر سيعمل على توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفة بن سلمان، حيث سيستغل ابن زايد البرنامج لتمرير أهدافه بجزيرة الرتويت.

واستبقت السلطات البحرينية عرض تحقيق “ما خفي أعظم” بحملة هجوم واسعة النطاق على قناة الجزيرة من خلال وسائل إعلامها الرسمية والمتحدثين باسمها.

كما أصدر مجلسا النواب والشورى البحرينيان بيانا مشتركا ينددان فيه بالحلقة ويصفان التحقيق بالمغرض.

يذكر أن برنامج “ما خفي أعظم” هو أحد البرامج الاستقصائية التي تبثها قناة الجزيرة، وقد فتح البرنامج في حلقات سابقة العديد من الملفات التي شابها الغموض.