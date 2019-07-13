ملكة جمال العراق بعد أن هاجمت الفلسطينيين تبصم بـ”العشرة” لـ”صفقة القرن”: لم أندم على ما قلته!

عادت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، إلى إثارة الجدل مجدداً بإعلانها دعمها الكامل لـ”صفقة القرن” بين إسرائيل وفلسطين، منتقدة قوات الحشد الشعبي التي أسمتها بـ”الفصائل المسلحة” وتحدثت عن شكوى العراقيين من سطوتها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية, “لم أندم على ما قلته في دعم “صفقة القرن”، ولا أعلم لماذا هذه الحساسية تجاه القضية، أنا كل الذي تكلمت عنه إنني دعمت “صفقة القرن” ويتعين أن يكون هناك حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين”.

وأضافت: “هل ترضى تلك الجهات السياسية العراقية التي تنقدني أن تكون هناك حرب بين إسرائيل وفلسطين للأبد، وهل هذا هو الحل؟”.

وادعت أنها “تحصلت على دعم من الشارعين العراقي والفلسطيني تجاه تأييدها للصفقة”، مبينة أن “العراقيين يشكون من الفصائل المسلحة ويقولون إن تلك الفصائل هي التي دمرت البلد”.

وكانت العراقية عيدان قد هاجمت حركة حماس واصفة اياها بالحركة الارهابية، بينما مجدت الاحتلال الاسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين بشكل يومي، الامر الذي عرضها إلى حملة انتقادات واسعة وهجوم من قبل النشطاء.