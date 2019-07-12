كيف حلّل بروفيسور عُماني بارز انسحاب الإمارات من اليمن؟! وما السيناريو الذي يتوقعه لما بعدَ ذلك؟!

عقّب البروفسور العُماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، د.حيدر اللواتي، على قرار الإمارات سحبَ قواتها من اليمن.

وقال “د.اللواتي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن”، معقباً على تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الذي تحدثت فيه عن الإنسحاب الإماراتي من اليمن: “سينتقل اللاعبون من الحرب المباشرة الى حرب شاملة [بالإنابة] بين اخوة الدم والوطن وفي الأخير سينتصر اليمن”.

نيويورك تايمز



الامارات تسحب قواتها من اليمن في اعتراف متاخر بان الحرب الطاحنة التي قتلت آلاف المدنيين وخلقت كارثة انسانية لا يمكن الانتصار فيها



✍🏻سينتقل اللاعبون من الحرب "المباشرة" الى حرب شاملة "بالإنابة" بين اخوة الدم والوطن وفي الأخير سينتصر اليمن

https://t.co/ZbV8eAdHEj — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) July 12, 2019

واعتبر البروفيسور العُمانيّ أن “انسحاب الامارات من بعض المواقع المتقدمة ليس تمويهاً، وانما واقعاً ميدانياً”.

وتوقع “اللواتي” أن تتبع الإمارات النموذع الليبي عبر تحشيد فصائل موالية لها خلف “حفتر يمني” وهو “طارق عفاش” ومواصلة الحرب بصورة غير مباشرة.

وقال إنّ “الحرب بوكالة عن امريكا ولن تسمح لاحد بالانسحاب الكامل الان”.

حياك الله، حسب متابعتي فان انسحاب الامارات من بعض المواقع المتقدمة ليس تمويه وانما واقع ميداني ونتوقع اتباعها النموذع الليبي عبر تحشيد فصائل موالية لها خلف حفتر يمني وهو طارق عفاش ومواصلة الحرب بصورة غير مباشرة، الحرب بوكالة عن امريكا ولن تسمح احد بالانسحاب الكامل الان — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) July 12, 2019

وقبل أيام، اعترف مسؤول إماراتي كبير، أنّ الإمارات “تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما سماها “خطة إعادة انتشار لأسباب إستراتيجية وتكتيكية، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته إن “أبوظبي تعمل على الانتقال من إستراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أوّلا”، وفق تعبيره.

وأضاف: “هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”، متابعا: “الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) استراتيجيه القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا”.

والجمعة، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن دبلوماسيين قولهم إن المسؤولين السعوديين شعروا بخيبة أمل “عميقة” من القرار الإماراتي خفض قواتهم باليمن.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في البلاط الملكي السعودي تدخلوا شخصيا لمحاولة ثني الإماراتيين عن الانسحاب من اليمن.

واعتبرت “نيويورك تايمز” أن من أسباب تجنب الإماراتيين الإفصاح علنا عن انسحابهم من اليمن الحد من استياء السعوديين.

وذكرت الصحيفة أنّ مسؤولاً بسفارة السعودية في واشنطن قال ان قادة السعودية والإمارات متفقون استراتيجيا مع أهداف اليمن، زاعماً أن قادة السعودية لم ينزعجوا من انسحاب الإمارات من اليمن.

وكشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن الإمارات ستسلم مواقعها في اليمن إلى مرتزقة أجانب وجماعات محلية موالية للإمارات.