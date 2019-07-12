شاهد| تعزيزات أمنية عُمانية كبيرة من مختلف التشكيلات تتوجه الى صلالة

انتشرت الخميس قوة الإسناد المشاركة في تعزيز التواجد الشرطي في محافظة ظفار بسلطنة عمان، خلال موسم صلالة السياحي بمختلف المواقع وعلى طول الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار، وتأمين مواقع الفعاليات والمهرجانات المختلفة.

انتشرت صباح اليوم قوة الإسناد المشاركة في تعزيز التواجد الشرطي في محافظة ظفار خلال موسم صلالة السياحي بمختلف المواقع وعلى طول الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار، وتأمين مواقع الفعاليات والمهرجانات المختلفة…#خريف_صلاله_2019 pic.twitter.com/UQpgooL9An — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2019

وتضم القوة ضباطا وضباط صف وأفرادا من مختلف تشكيلات الشرطة.

وقد استعرض اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بحضور عدد من قادة تشكيلات الشرطة قوة الإسناد المشاركة بقيادة شرطة محافظة الوسطى وتأكد من جاهزيتها ثم أعطى إشارة لانتشارها.









وانطلقت مساء الخميس فعاليات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان، والذي يستمر حتى الـ22 من أغسطس في طقس سيكون معتدلا في الوقت الذي تجتاز فيه العديد من دول المنطقة والعالم أشد مراحل فصل الصيف حرارة.

وأضحى مهرجان صلالة السياحي إحدى الوجهات السياحية الكبرى في منطقة الخليج التي تشهد موجة حر صيفي في هذا التوقيت، حيث يعرف المهرجان إقبالا متزايدا عاما بعد عام.

ويشتمل برنامج هذه الدورة على عدة محطات ثقافية وترفيهية وتراثية وفنية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة الخليجية والعربية.

وأكد محافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي، على أن “مهرجان صلالة استطاع توفير الكثير من الفعاليات في سنواته السابقة، وفي هذا العام هناك فعاليات جديدة، على سبيل المثال وليس الحصر هناك مهرجان المناطيد وهذه فعالية جديدة نتمنى أن يستمتع الزوار بها”.

وتشير التوقعات الإيجابية لهذا الموسم إلى بلوغ زوار محافظة ظفار عبر المطار في موسم صلالة السياحي ما بين 3000 و4000 زائر يوميا.

وقال مرهون بن سعيد العامري رئيس المديرية العامة للسياحة بمحافظة ‏ظفار، إن الجهات ذات ‏العلاقة بقطاع السياحة في محافظة ظفار استعدت كما ينبغي لاستقبال زوار ‏الموسم انطلاقا من مسؤولياتها في إنجاح الموسم، وأن هناك ‏تعاونا وثيقا وتنسيقا دائما مع كافة الجهات سواء من القطاع الحكومي أو ‏من الشركاء السياحيين في القطاع الخاص.‎