أردوغان يتحدّى ترامب .. بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” إلى مطار عسكري في أنقرة

في تحدٍ لكل التهديدات الأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400″ الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.حسبما أوردت وكالة “الأناضول” التركية

والأربعاء الماضي، أكدت تركيا رفضها للتهديدات الأمريكية بشأن شرائها لمنظمومة الصواريخ الروسية “إس-400”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال في تصريح له: إن “تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400″، فيما أكد أردوغان في وقت سابق، عقب لقاء جمعه مع دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات.

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لشراء تركيا لنظام إس-400 ، بكون هذه الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا أيضا.

وتخشى واشنطن كذلك من أن يتمكن الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأمريكية الجديدة “إف-35″، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو/حزيران مهلة تنتهي في 31 يوليو/تموز للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية، إلا أن أنقرة استقر اختيارها على السلاح الجوي الروسي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر يونيو/حزيران بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات لشرائها نظام “إس-400”.