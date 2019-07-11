هذه تفاصيل العملية “الفاشلة”.. لندن تتهم الحرس الثوري بـ”محاولة” احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج

اتهمت لندن، صباح اليوم الخميس، إيران بمحاولة السيطرة على سفينة نقل بريطانية كانت تمر في مضيق هرمز، وهو الامر الذي نفاه “الحرس الثوري” الايراني.

وقالت السلطات البريطانية إن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور سفينة نقل بريطانية في مضيق هرمز، مضيفة أن القوارب الإيرانية انسحبت بعد تحذيرات تلقتها من سفينة حربية بريطانية.

ونفى الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج.

وأصدرت المنطقة الخامسة للقوات البحرية في الحرس الثوري، بيانا، الخميس، قالت فيه إن “قواتنا البحرية تجري طلعاتها التفقدية في مياه الخليج وفقا للمهام الموكلة إليها بكل وعي وقوة ودقة، ولم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية، بما فيها السفن البريطانية، خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وأوضحت أنه في حال وجود أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج فإن القوات البحرية في الحرس الثوري قادرة في نطاقها الجغرافي على تنفيذ تلك المهمة من دون تردد وبحزم وبسرعة، في حال صدور أوامر بذلك.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق.

البنتاغون يعلق..

ومن جانبه قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، أمس الأربعاء.

وأضاف المسؤول: أن “الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي”. بحسب ما أفادت “رويترز”.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد، باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي..

ظريف يلجم لندن..

وبدوره اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ادعاءات لندن بشأن محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج لا قيمة لها، وتهدف إلى إثارة التوتر.

وقال ظريف، “لا قيمة للادعاءات البريطانية بشأن توقيف الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية في الخليج .. بريطانيا كررت هذه الادعاءات مرارا والحرس الثوري نفى ذلك، وهم يطرحون هكذا ادعاءات للتغطية على ضعفهم”.