نتنياهو يحتفل وزوجته مع السفير المصري بمرور 40 عاما على اتفاق السلام.. هذا ما جرى بحضور السفير الأردني

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسلام مع مصر، وتحدث عن تعاون مشترك لـ”تحسين الرفاهية الاقتصادية” للجانبين.

وقال نتنياهو في فعالية في مقر إقامة السفير المصري في إسرائيل الليلة الماضية: “السلام القائم بيننا ركيزة من ركائز السلام والاستقرار في المنطقة، إذ يصعب تخيل كيف كانت تبدو الأوضاع في منطقتنا لولا السلام بيننا… وإسرائيل ومصر تواصلان التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا دولتينا”.

واستطرد: “نقيم حاليا مشروعا تجريبيا لتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومن المقرر أن تزيد وتيرته بعد أربعة أشهر. وفي الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة”.

ونقلت صفحة نتنياهو الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول: “نحتفل بمرور 40 عاما على إحلال السلام ما بين إسرائيل ومصر … ونأمل بإنجاز العديد من الأشياء الأخرى بيننا وفي منطقتنا”.

وأضاف: “السلام بيننا صمد أمام القلاقل وما زال يصمد أمامها. ولا أقصد أي عواصف من شأنها تعكير صفو علاقاتنا، وإنما تلك العواصف التي تجتاح منطقتنا حاليا والتي تبتغي فرض نهج العنف الذي لا يمكن التسامح معه”.

وأشاد بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهة التطرف والإرهاب. وقال: “هذه القدرة على الوقوف بحزم أمام عدد لا يحصى من الهجمات ليس بالأمر البديهي إطلاقًا. إلا أن الرئيس السيسي ومصر يقفان ثابتين على غرار السلام بيننا”.

ومن جانبه علق الصحفي الاسرائيلي شمعون اران على الفعالية قائلاً :” كان لي الشرف الكبير لأشارك في احتفال مصر بعيد استقلالها ال-٦٧ أشكر سعادة السفير المصري خالد عزمي وطاقم السفارة على حسن الاستقبال والضيافة” مضيفاً :” كانت لي الفرصة للقاء شخصيات مرموقة؛ المبعوث الأممي للشرق الأوسط ميلادينوف @nmladenov والسفير الأردني غسان مجالي وغيرهم”.