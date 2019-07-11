ميزان تركيا التجاري يحقق فائضا ضخما.. الأرقام تفضح أحمد موسى بعد أكذوبة “الأتراك يعانون ويأكلون من القمامة”

حقق الميزان التجاري في تركيا فائضاً في مايو الفائت، بمقدار151 مليون دولار، ليتراجع بذلك العجز التجاري على أساس سنوي إلى 2 مليار و370 مليون دولار.

وتكذب هذه البيانات الرسمية مزاعم بعض الأبواق السعودية والإماراتية والمصرية التي زعمت معاناة الاقتصاد التركي، خاصة مذيع السيسي أحمد موسى الذي خرج يكذب ويقول إن المواكن التركي يعاني ويأكل من صناديق القمامة ما عرضه لموجة سخرية واسعة.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، أن الميزان التجاري خلال مايو/ أيار 2019 حقق فائضا بمقدار 151 مليون دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 6 مليار و172 مليون دولار في الفترة ذاتها العام 2018.

وأضاف البيان، أن العجز في ميزان التجارة الخارجية في الفترة المذكورة، تراجع بمقدار 5 مليار و853 مليون دولار، ليبلغ بذلك 706 مليون دولار.

وارتفع ميزان الخدمات في الفترة المذكورة بمقدار 594 مليون دولار، ليبلغ 2 مليار و303 مليون دولار، كما ارتفع صافي إيرادات القطاع السياحي بمقدار 257 مليون دولار، ليبلغ مليار و846 مليون دولار.

الجدير بالذكر، أن اقتصاديين أتراك توقعوا في استطلاع اجرته وكالة الأناضول بأن يحقق الحساب الجاري التركي في مايو/ أيار الفائت فائضا بأكثر من 300 مليون دولار.

وكان أحمد موسى المذيع المقرب من نظام السيسي، زعم خلال حديثه فى برنامج “على مسؤوليتى” المذاع على فضائية، صدى البلد قبل أيام، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بالديكتاتور، يمارس بلطجة على دول العالم عن طريق التدخل فى شؤونهم.

وتابع هجومه:”أردوغان يسير بقدم عرجاء من شدة تدنى الحالة الاقتصادية التى تعيشها تركيا بسبب سياسته، والمواطن التركي يعاني ويأكل من صناديق القمامة”