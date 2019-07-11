“عين الصقر1” يحرج الإمارات وسخرية واسعة من حلم “التجسس” الذي ضاع في دقيقتين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية واسعة، عقب إعلان فشل عملية إطلاق صاروخ “فيغا” من غويانا الفرنسية ليل، الأربعاء، وتحطم قمر المراقبة الإماراتي “عين الصقر 1” للأغراض التجسسية الذي كان يفترض أن يضعه الصاروخ في المدار.

وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه “بعد حوالي دقيقتين من الإقلاع حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة.

الإعلامي هيثم أبوصالح سخر من فشل إطلاق القمر الإماراتي، وقال في تغريدة رصدتها (وطن):”فشلت عملية إطلاق الصاروخ الفرنسي من طراز “Vega” ، من قاعدة “كورو” الفضائية الفرنسية، وكان على متنه قمر صناعي عسكري إماراتي لأغراض التجسس ..ضربة موجعة لـ #الإمارات وما مشي الحال مع من قال (سنرى العالم من خلال عين الصقر )”

فشلت عملية إطلاق الصاروخ الفرنسي من طراز "Vega" ، من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية، وكان على متنه قمر صناعي عسكري إماراتي لأغراض التجسس ..ضربة موجعة لـ #الإمارات وما مشي الحال مع من قال (سنرى العالم من خلال عين الصقر ) … #هارد_لك pic.twitter.com/Ub1qSoYJjI — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) July 11, 2019

من جانبه قال الكاتب الصومالي أحمد العيناوي إن الامارات تخرج من فشل لآخر، اشترت قمر صناعي لتتجسس على جيرانها ومع هذا فشلت محاولة إطلاق الصاروخ.

وتابعت:”مهما فعلت ابوظبي لزعزعة استقرار المنطقة فان كل محاولاتها ستفشل كما فشل ابن سلمان في جلب راقصة لجدة، فدول التخبط ستستمر في تخبطها لكن نهجهم سيفشل لانهم فاشلين سياسيا ولا رؤية لقياداتهم”

الامارات من فشل لآخر ، اشترت قمر صناعي لتتجسس على جيرانها ومع هذا فشلت محاولة إطلاق الصاروخ ، مهما فعلت ابوظبي لزعزعة استقرار المنطقة فان كل محاولاتها ستفشل كما فشل ابن سلمان في جلب راقصة لجدة، فدول التخبط ستستمر في تخبطها لكن نهجهم سيفشل لانهم فاشلين سياسيا ولا رؤية لقياداتهم https://t.co/s7v6ocIhPa — احمد العيناوي (@Caynawi123) July 11, 2019

بينما لفت الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي إلى أن هذا أول فشل يُمنى فيه ” فيغا ” بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي منذ دخوله الخدمة في 2012.

تحطم قمر صناعي إماراتي مخصص لعمليات التجسس بعد لحظات من إطلاقه على صاروخ " فيغا " الأوروبي .

هذا أول فشل يُمنى فيه " فيغا " بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي منذ دخوله الخدمة في 2012 ..#عين_الصقر #الامارات pic.twitter.com/VFwPss7XIK — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 11, 2019

وكتب ناشط آخر:”سبحان الله #الإمارات تجسست على عمان وتم كشف خليتها تجسست على غزه وتم كشف خليتها وعلى البحرين والكويت وتونس والمغرب ويتم كشفها وحتى تركيا يتم كشفها، وحتى قمرها التجسسي فشل في اطلاقه من فشل الى فشل اللهم لا شماتة”

سبحان الله #الإمارات تجسست على عمان وتم كشف خليتها تجسست على غزه وتم كشف خليتها وعلى البحرين والكويت وتونس والمغرب ويتم كشفها وحتى تركيا يتم كشفها

وحتى قمرها التجسسي فشل في اطلاقه

من فشل الى فشل اللهم لا شماته #قمر_صناعي



pic.twitter.com/BpDJneE3C7 — ابو يوسف 🇾🇪🇸🇦 (@ymn0967) July 11, 2019

يقول طاح قمر التجسس اللي اطلقته الإمارات .. يالله بعد كم يوم بنلاقيه طافح في بحر الشمال مثل طيارة البحرين .. واحنا بس قاعدين نلقط وراهم كل يوم قصة 😃 — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) July 11, 2019

وكانت الحكومة الإماراتية ووسائل إعلامها تتفاخر بشدة قبل موعد إطلاق هذا القمر الذي استغرق تصنيعه 4 أعوام، وصُمم لتوفير تغطية عالمية لمدة 10 سنوات قادمة للاستخدامات العسكرية والمدنية.

هل تعلم أن قمر #عين_الصقر الصناعي هو العاشر لدولة #الإمارات في مدار الأرض، واستغرق تصنيعه 4 أعوام، وصُمم لتوفير تغطية عالمية لمدة 10 سنوات قادمة للاستخدامات العسكرية والمدنية؟ pic.twitter.com/HFBEiVvIKR — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) July 7, 2019

#عيال_زايد رجال خليفة، صقور #الإمارات ) كلمات تُكتب بكل فخر على جسم صاروخ إطلاق قمر (عين الصقر ١) pic.twitter.com/447KiqgiOa — فريدة علي الطنيجي 🇦🇪 (@Faridda_Taniji) July 9, 2019

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثتها “آريان سبيس” بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه ثم أخذ “يتدهور”، بحسب المصطلح الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ، في حين لم تتضح في الحال أسباب هذا الفشل.

وكانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة “فالكون آي 1” (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات.

وكان من المفترض أساسا إطلاق الصاروخ ليل الجمعة، لكن العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.

وكان الهدف من وضع القمر “فالكون آي 1” في المدار “تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى”، بحسب “آريان سبيس”.

وبلغت زنة القمر الاصطناعي حوالي 1200 كيلوغرام عند الإقلاع وكان مفترضا وضعه في مدار يبعد 611 كيلومترا عن الأرض.

وطوّر هذا القمر الاصطناعي تحالف شركات تقوده إيرباص للدفاع والفضاء وتاليس ألينيا سبيس. وكانت هذه سادس عملية إطلاق تنفذها “آريان سبيس” منذ مطلع العام.