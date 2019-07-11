مناظرة تلفزيونية
مناظرة تلفزيونية
الهدهد

“شاهد” محلل سياسي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجاً على شتم الملك سلمان ووصفه بلفظ خارج

كتب وطن
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أثار الكاتب والمحلل السياسي الاسرائيلي، أيدي كوهين، جدلاً واسعاً، بانسحابه من ، احتجاجاً على “شتم” العاهل السعودي بن عبدالعزيز بألفاظ “نابية”.

جاء ذلك خلال مناظرة يومية على شاشة “i24newes”، مع الضيف الدكتور ، خبير شؤون الشرق الأوسط الذي شتم العاهل السعودي، ما دفع إيدي كوهين للانسحاب، معتبرا شتم الملك السعودي خطا أحمر.

وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت لخادم الحرمين الشريفين من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.

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