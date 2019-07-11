“شاهد” محلل سياسي إسرائيلي ينسحب من مناظرة تلفزيونية احتجاجاً على شتم الملك سلمان ووصفه بلفظ خارج

أثار الكاتب والمحلل السياسي الاسرائيلي، أيدي كوهين، جدلاً واسعاً، بانسحابه من مناظرة تلفزيونية، احتجاجاً على “شتم” العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بألفاظ “نابية”.

جاء ذلك خلال مناظرة يومية على شاشة “i24newes”، مع الضيف الدكتور حسن مرهج، خبير شؤون الشرق الأوسط الذي شتم العاهل السعودي، ما دفع إيدي كوهين للانسحاب، معتبرا شتم الملك السعودي خطا أحمر.

Eddie Cohen withdrew from the debate in protest against the abuse of the King of Saudi Arabia



פלסטיני קילל את מלך סעודיה,

אדי כהן עזב את האולפן.

🇸🇦❤️🇮🇱@EdyCohen



ايدي كوهين انسحب من المناظرة احتجاجا على شتم ملك السعودية

pic.twitter.com/uzdBYtAwp4 — Moriya מוריה موريه🕊 (@LevyMoriya) July 10, 2019

وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت لخادم الحرمين الشريفين من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.