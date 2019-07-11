“شاهد” كيم جونغ أون يقع في “المحظور” باجتماع رسمي.. أتى بجريمة تسببت سابقا في إعدام جنرال بارز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور أظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يغط في نوم عميق أثناء اجتماع رسمي ما عرضه لسخرية واسعة.

وفي تجمع سياسي حاشد بكوريا الشمالية، التقطت الكاميرات زعيم البلاد وهو غارق في النوم، خلال خطبة أحد الجنرالات.

وظهر كيم جونغ أون وهو يغط في النوم تدريجيا، خلال خطبة حماسية، في الذكرى الـ25 لوفاة جده كيم إل سونغ، أثناء مناسبة عقدت في بيونغ يانغ.

وأظهرت الكاميرات كيم جونغ أون وهو يستيقظ فجأة من نومه خلال الخطبة، على صوت تصفيق الجماهير، ليبدأ بالتصفيق مع الحشد، مخالفا العادات الكورية، التي تنص على أن يبدأ الزعيم بالتصفيق أولا.

ويعتبر النوم في “الأوقات غير المناسبة”، و”عدم التصفيق في المناسبات رفيعة المستوى”، جريمة في كوريا الشمالية، قد تصل عقوبتها للإعدام، وفقا للصحيفة.

وقالت صحيفة “ميرور” إن كيم جونغ أون سبق أن أعدم جنرالا، بعد استغراقه في النوم خلال مناسبة عسكرية.