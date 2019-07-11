“شاهد” التصريح الذي أطلقه مسؤول يمني رفيع وأثار غضب ابن سلمان وابن زايد فأمرا بوقفه عن العمل واحالته للتحقيق

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، بوقف مسؤول عسكري رفيع بوزارة الدفاع عن العمل، وإحالته للتحقيق.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، قوله إن هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بوقف اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن العمل، وإحالته للتحقيق نتيجة “مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة”.

ولفت إلى أن “القيادة السياسية والعسكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين، بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم”.

كما عبر المصدر عن بالغ “التقدير والشكر” لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وما قدموه من دعم مستمر للشرعية شمل مختلف المجالات وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.

ومساء الأربعاء، تناقلت وسائل إعلام يمنية، تصريحًا لخصروف قال فيه إن التحالف “لم يأتمن” الجيش الوطني اليمني على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية أو طائرة.

فضيحة جديدة للشرعية رئيس دائرة التوجيه المعنوي فيما يسمى الجيش الوطني اللواء محسن خصروف يهاجم التحالف العربي ويمدح ايران، وينكر كل الدعم المقدم من التحالف .

بعد 5 سنوات من الدعم والغارات الجوية ودفع رواتب الجنود وتزويدهم بكل ما يحتاجونه يقول خصروف التحالف لا يدعمنا ! pic.twitter.com/ES5zFN2eAE — حسين يحيى/المحامي (@tahtoooooh) July 11, 2019

وأضاف خصروف، في تصريح للتلفزيون اليمني الرسمي،” ليس لدينا شيء.. جنود الجيش الوطني يقاتلون بأسلحة خفيفة وعيارات متوسطة”.

وتابع: “إيران تقدم صواريخ (للحوثيين).. فهل قدم لنا التحالف صواريخ؟”.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين يتلقون الدعم من إيران.