سقط مغشياً عليه فجأة.. وفاة عارض الأزياء السعودي تومي عمران عن عمر 36 عاماً

أكدت شقيقة عارض الأزياء والمغني السعودي الشهير، تومي عمران وفاة شقيقها متأثراً بإصابته بسرطان في المخ، والتي على إثرها دخل في غيبوبة لمدة شهرين، قبل أن يتوفى في 12 يونيو/حزيران في صمت دون الإعلان عن ذلك.

وكان عمران قد اختفى عن الظهور على الشبكات الاجتماعية، وترددت شائعات أكثر من مرة تنقل خبر وفاته، لكنه كان ينفيها، لكن هذه المرة أكدتها شقيقته في تصريحات لمجلة «سيدتي«.

وحول مرضه، قالت شقيقة تومي إنهم لم يكونوا يعرفون بمرضه ولا تومي نفسه، لكنه سقط مغشياً عليه فجأة أثناء قضاء إجازته في مدينة الخبر، ليكتشف مرضه.

وأكدت أنهم دفنوه ثاني يوم وفاته، ولم يعلنوا عن الخبر؛ لأنهم كانوا في حال يرثى له.

ونفت شقيقته بعض الشائعات عنه، من أنه لم يكن متزوجاً، لافتةً إلى أنه كان يعيش في تركيا ومرتبطاً بأعمال فنية، لكنها أُجلت بسبب مرضه.

يذكر أن تومي عمران الذي توفي عن عمر ناهز 36 عاماً، هو عارض أزياء ومغنّ سعودي وُلد لأم تركية في أمريكا وأب سعودي.

عاش تومي حياته في فرنسا، حيث تخرَّج في كلية الهندسة. وكانت أول زيارة له للمملكة وهو في عمر 15 عاماً للحصول على بطاقة شخصية.

وتوجه بعد دراسته للإعلام الفني، والغناء، ولرفض والده الانطلاق من السعودية، سافر تومي إلى مصر؛ ليبدأ منها عمله الفني بموافقة والده بأغنية بوب سينجل أطلقها في عام 2003.