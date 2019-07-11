حساب عُماني شهير يكشف عن “انفراجة” قريبة للأزمة بين قطر والسعودية.. سيتم تغليب صوت الحكمة على صوت دحلان

كشف حساب عُماني شهير بموقع التواصل تويتر، عما وصفه بـ”انفراجة” قريبة للأزمة بين قطر والسعودية بما لا يمس سيادة البلدين، بعد مرور أكثر من سنتين على أسوأ أزمة يمر بها الخليج وكادت تطيح به.

حساب “الشاهين” الذي يحظى بمتابعة واسعة في سلطنة عمان، قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه يوجد أخبار سارة قريبا وبوادر انفراج (ثنائي الأطراف) في الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية.

🦅قريباً🦅

أخبار سارة وبوادر انفراج (ثنائي الأطراف) في الأزمة الخليجية بين 🇶🇦🇸🇦 بما لا يمس سيادة البلدين والشعبين الشقيقين (سيتم تغليب صوت الحكمة على صوت إذاعة هنا دحلان)

الذباب الإلكتروني المعروف سيسعى بكل جهده للنفي ولتأزيم الوضع بحساباته المنتحلة لهوية البلدين كالعادة



🇸🇦❤️🇶🇦 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 11, 2019

وكشف أن هذا الحل سيحدث بما لا يمس سيادة البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفا:”سيتم تغليب صوت الحكمة على صوت إذاعة هنا دحلان” ـ في إشارة إلى القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان ذراع ابن زايد اليمين ـ

واختتم “الشاهين” تغريدته بالإشارة إلى أن الذباب الإلكتروني المعروف سيسعى بكل جهده للنفي ولتأزيم الوضع بحساباته المنتحلة لهوية البلدين كالعادة.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

وخاضت الكويت عدة محاولات لعقد صلح بين الدول الخليجية ومحاولة لم الشمل من جديد، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.