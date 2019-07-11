تأجل إطلاقه مرتين وفي الثالثة انفجر.. تحطّم قمر صناعي إماراتي للمراقبة العسكرية والمدنية بعد دقيقتين من انطلاقه

أعلنت شركة “آريان سبايس” فشل عملية إطلاق صاروخ “فيغا” من غويانا الفرنسية ليل الأربعاء الخميس في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة “فالكون آي 1” في المدار.

وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه “بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة”، مضيفة :” باسم آريان سبايس أتقدم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم”.

تحطم فجر اليوم قمر صناعي إماراتي (عين الصقر) للمراقبة العسكرية والمدنية، بعد خلل كبير وقع للصاروخ الفرنسي الذي يحمل القمر. وتم تأجيل المهمة مرتين بسبب الأحوال الجوية، وفي الثالثة انفجر الصاروخ مع عين الصقر في أول اخفاق له منذ 2012 والشركة الفرنسية تعتذر للإمارات لخسارة شحنتهم !! pic.twitter.com/XVEcez11AG — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) July 11, 2019

وكانت عملية إطلاق الصاروخ أرجئت مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهذا أول فشل يُمنى به “فيغا” بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي خفيف الوزن منذ دخوله الخدمة في المركز الفضائي الغوياني في 2012.

سيُكمل قمر #عين_الصقر الصناعي 15 دورة حول الأرض بشكل يومي، وسيتم استلام الصور مباشرة من خلال المحطة الأرضية التابعة لمركز الاستطلاع الفضائي ومحطات قطبية تسهم في سرعة وصول الصور. تابعوا البث المباشر لعملية الإطلاق من قاعدة غيانا الفرنسية عبر https://t.co/jDdwMwVoOf pic.twitter.com/eyHQPJrLlT — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) July 10, 2019

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثتها “آريان سبايس”، بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه ثم “يتدهور”، بحسب المصطلح الذي استخدمته الشركة لوصف عملية سقوط الصاروخ.

ولم تتضح في الحال أسباب هذا الفشل. وكانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة “فالكون آي 1” (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات. وفي الأساس، كان من المفترض إطلاق الصاروخ ليل الجمعة السبت لكن العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.