الإمارات تنتقم من عُمان بحكم جائر ضد أحد مواطنيها.. وسفارة السلطنة بأبوظبي ترد

أعربت سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات اليوم، الخميس، عن أسفها للحكم الصادر بحق أحد مواطنيها بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانته بالتسبب في حادث سير.

ويعود الحادث إلى 6 يونيو/ حزيران الماضي، حين لقي 17 شخصا من جنسيات مختلفة مصرعهم، في حادث سير تعرضت له حافلة نقل ركاب عمانية، في دبي.

وقالت السفارة إنها تأسف لحكم (أولي) من محكمة المرور الابتدائية بدبي بحبس السائق العماني 7 سنوات ودفع الدية (مبلغ مالي لورثة الضحايا) مع سحب رخصة القيادة والإبعاد.

تأسف السفارة للحكم الصادر من محكمة المرور الإبتدائية بدبي بشأن السائق العماني( سائق الحافلة)والذي ينص على حبسه سبع سنوات ودفع الدية مع سحب رخصة القيادة والإبعاد. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) July 11, 2019

وأضافت في بيان نقلته عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن “باب التقاضي لا يزال مفتوحا، وسيتم الاستئناف على الحكم”.

علما بأن محامي السفارة قد قدم أمام المحكمة الطلبات التالية:

١-براءة المذكور من التهم المنسوبة إليه.

٢-طلب ندب خبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على مطابقة اللوحات التحذيرية والأنبوب الاسطواني الفولاذي للمعايير الخليجية والعالمية،وتحديد المتسبب في الحادث

٣- طلب الرأفة بالمذكور — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) July 11, 2019

وذكرت أن محامي السفارة، طالب المحكمة، ببراءة السائق من التهم المنسوبة إليه، وندب خبير هندسي في الطرق والمواصلات للوقوف على الحادث وتحديد المتسبب فيه.

وقالت، إنها “تأمل أن يتم تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف”.

وتؤكد السفارة أن باب التقاضي لايزال مفتوحا،حيث أن كلا من محامي السفارة ومحامي شركة المواصلات العمانية سيقومان بإستئناف هذا الحكم، وذلك بعد الحصول على حيثياته، والإطلاع على الأسباب التي أدت بالمحكمة لإصداره. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) July 11, 2019

وأواخر الشهر الماضي، أمرت نيابة دبي بإحالة السائق العُماني إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بحادث الحافلة على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي.

وعلى خلفية الحادث، أعلنت شركة النقل العمانية، تعليق جميع الرحلات على خط مسقط ـ دبي والعكس، اعتبار من يوم الحادث وحتى إشعار آخر.