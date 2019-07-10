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وثّقت كاميرات المراقبة ما حدث .. سعودي يعتدي على جارته ويتحرش بها لرفضه قيادتها السيارة!

كتب وطن
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اتهمت مواطنة في المملكة العربية ، جارها الخمسيني، باحتجاز مركبتها وتعمده صدمها بضع مرات والاعتداء على عامل يعمل لديها.

ووفق صحيفة ”اليوم“ المحلية، فإنه تم إحالة بلاغ المواطنة الذي تقدمت به لشرطة الشرقية إلى النيابة العامة.

وسبق أن رفعت المواطنة أكثر من شكوى عن تعمد جارها الاعتداء عليها من خلال إغلاق منافذ الخروج عليها وإيقاف مركباته حولها بحجة رفضه قيادتها للسيارة، إضافة إلى تهجمه بالضرب على عامل لديها ومضايقتها وأسرتها أمام سكان الحي.

وقالت إنها تعرضت للتحرش أيضًا من قبل جارها وصدمه سيارتها خلال وقوفها أمام منزلها، إذ أكدت توثيق هذه الاعتداءات بكاميرا فيديو للمراقبة المنزلية.

وأوضحت أنه بعد تكرار جارها للمخالفات القانونية وعدم التزامه بالتعهد تم رفع القضية رسميًّا من الشرطة وتحويل المواطن إلى النيابة العامة بالدمام التي أخلت سبيله بكفالة حتى الانتهاء من التحقيق في القضية.

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