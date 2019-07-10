مناظر بشعة واعتداءات جنسية.. “شاهد” صور وفيديوهات تُنشر لأول مرة من مجزرة “القيادة العامة” في السودان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بصور ومقاطع مصورة انتشرت عبر وسم #توثيق_مجزرة_القيادة_العامة تنشر للمرة الأولى بعد عودة الإنترنت للسودان هدف المتظاهرون من خلاله لتوثيق فض اعتصام القيادة العامة.

جرائم مليشيات الجنجويد

يوم فض الإعتصام 3 يونيو 2019 ..



قال أحدهم " ما بتعرف الدعم السريع .."



لن ننسي و لن نغفر#توثيق_مجزره_القياده pic.twitter.com/ZtiG96SzFi — محمد عمر|🇸🇩𝐌𝐎.𝐎𝐌𝐀𝐑 (@MO7_OMAR) July 10, 2019

وكانت محكمة بالعاصمة الخرطوم، قد أصدرت حكماً قضائياً بإعادة خدمة الإنترنت التي أمر المجلس العسكري بقطعها الشهر الماضي تزامناً مع فض اعتصام القيادة العامة.

مرتزقة الجنجويد اولاد الحرام من قائدهم حميدT لا يساوون حذاء واحد من الثوار



يوم مجزرة ٢٩ رمضان و هي تقوم بإذلال و ضرب المعتصمين العزل المصابين#توثيق_مجزره_القياده pic.twitter.com/e4UXEDzQtE — محمد عمر|🇸🇩𝐌𝐎.𝐎𝐌𝐀𝐑 (@MO7_OMAR) July 9, 2019

كما لجأ المتفاعلون إلى استخدام هاشتاغات أخرى للغرض ذاته أبرزها: #مجزرة_القيادة_العامة و #لن_ننسى_ولن_نغفر .

وتداول المتفاعلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام هذه الهاشتاغات، مقاطع فيديو قالوا إنها توثق لحظات من يوم فض اعتصام القيادة العامة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وجرح العشرات.

ان الثوار لقد دخل عليهم انجاس من قطيع مرتزقة حاقدين علي السودان وعلي الثورة

جبناء دخلو في الظلام كمان يسمون أنفسهم خفافيش الظلام تحت وابل الرصاص قتل الشرفاء من أبناء السودان على أيدي مرتزقة تحت إمرة المجلس الخائن



لن ننسى ما حدث ولكل حدث حديث#توثيق_مجزره_القياده pic.twitter.com/vdXJN8YaGk — محمد عمر|🇸🇩𝐌𝐎.𝐎𝐌𝐀𝐑 (@MO7_OMAR) July 9, 2019

وظهر عسكريون في أحد هذه المقاطع وهم يلاحقون متظاهرين ويجبرون أحدهم على التفوه بكلمة “عسكرية” نفياً لكلمة “مدنية” و”سلمية” التي هتف بها المحتجون في التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر كانون ثاني الماضي.

لن ننسي ولن نغفر لهؤلاء المرتزقة الكلاب

وللمجلس الانقلابي الخائن#توثيق_مجزره_القياده pic.twitter.com/4zah6goeHN — محمد عمر|🇸🇩𝐌𝐎.𝐎𝐌𝐀𝐑 (@MO7_OMAR) July 10, 2019

وأظهرت مقاطع أخرى محاولات لإسعاف مصابين بعد تعرضهم للرصاص، الذي أصاب بعضهم في منطقة الصدر والرأس مباشرة.

كما تداول المتفاعلون مقاطع ظهر فيها مدنيون وهم يتعرضون لاعتداءات جسدية وما وُصف بتحرش جنسي إلى جانب صور ومقاطع أخرى لجثث قيل إنها اُنتشلت من النهر بعد أن ألقى بها الجنود فيه.

وأعرب مغردون عن تأثرهم البالغ بما شاهدوه من مقاطع وصور تكشفت مع عودة الإنترنت للبلاد.

#توثيق_مجزره_القياده

من اكتر الفيديوهات البتخليك تكره شي اسمو جيش رغما عن كدا بنقول لسه في شرفاء pic.twitter.com/AgJO17iBfC — SALAH🇸🇩🇸🇩🇸🇩 (@salahsidd) July 9, 2019

وأشار البعض بأصابع الاتهام مباشرة إلى أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس المجلس – قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حميدتي”، وعبروا عن استهجانهم لفكرة القبول بتقاسم السلطة معهم.