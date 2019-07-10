مسؤول بحريني رفيع أغلق الهاتف مرتبكا بمجرد سماع اسم “الجزيرة”.. تامر المسحال يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي تامر المسحال، مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على قناة “الجزيرة”، الذي تميّز بكشف أسرار خطيرة تهم المنطقة العربية والخليجية خاصة، أنه حرص على التواصل مع مسؤولين بحرينيين لإتاحة فرصة الرد لهم قبل عرض حلقة برنامجه القادمة تحت عنوان “اللاعبون بالنار”.

وقال “المسحال” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه اتصل بمسئول بحريني رفيع المستوى لإتاحة المجال له للرد بكل مهنية واحترام.

عندما تتصل في مسئول بحريني رفيع المستوى وأول ما يسمع اسمك واسم #الجزيرة لاتاحة المجال له للرد بكل مهنية واحترام يغلق المسئول هاتفه بكل ارتباك !!… ترقبونا في #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار الأحد العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 10, 2019

لكنه وبحسب “المسحال” أول ما سمع اسمه واسم قناة الجزيرة أغلق المسئول هاتفه بكل ارتباك.

وكان تامر المسحال قد كشف أن الحلقة الجديدة من برنامج “ما خفي أعظم” المرتقبة يوم الأحد المقبل، ستحمل عنوان “اللاعبون بالنار”، مبيناً أن الحلقة ستعرض “كشفاً جديداً من البحرين”.

وضمن مقطع إعلاني قصير، أرفقه المسحال بتغريدته، يوضح جزءاً من الحلقة، تبين أن الأسرار التي سيتم الكشف عنها يرويها مسؤول أمني مهم.

وأظهر مقطع الفيديو المسحال وهو يدير حواراً مع هذا المسؤول الذي أدار ظهره للكاميرا؛ لحجب هويته الشخصية، وكان يرتدي الزي العربي المعروف في الخليج.

وأبرز ما جاء في الإعلان القصير هو حديث المسحال الذي يوجه كلامه للمسؤول الأمني البحريني بالقول: “أنت كنت قائد الفرقة الأمنية العسكرية التي دخلت لصد الاعتصام في دوار اللؤلؤة في المنامة”.

ويظهر الإعلان مباشرة جزءاً من فض اعتصام البحرينيين في دوار اللؤلؤة من قبل رجال الأمن البحريني.

ورغم أن الجزيرة لم تبث سوى مقطع قصير من الحلقة القادمة للبرنامج ، إلا أن هذا المقطع كان كفيلا بإثارة حفيظة السلطات البحرينية وقلقها تحسبا لما سيكشفه البرنامج بحلقته القادمة.

وكان البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اتهم القناة بـ”إثارة الفتن في المجتمع البحريني بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة”.

ودعا قطر “إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية، والكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب “.

وعلّقت قناة الجزيرة على بيان مجلسي الشورى والنواب في البحرين، بالقول “يبدو أن السلطات بالمملكة البحرينية اختارت سياسة أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فاستبقت عرض البرنامج بمهاجمة دولة قطر تارة والجزيرة وما خفي أعظم تارة أخرى”.