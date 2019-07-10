طائرات الحوثي الهجومية
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لقطات تبث لأول مرة.. “شاهد” الحوثي ينشر مقاطع حصرية لعمليات الإغارة في عمق السعودية والإمارات

كتب وطن
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في تهديد جديد للتحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن، بثت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين مشاهد تنشر للمرة الأولى لعمليات ميدانية لسلاحي القوة الصاروخية والجو المسير التي تم الكشف عنها في معرض صالح الصماد للصناعات العسكرية.

مشاهد “الإعلام الحربي” أظهرت في إيجاز صحفي للناطق باسم قوات صنعاء الموالية لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، عمليات إطلاق صاروخ قدس المجنح “كروز” على محطتي التحلية وكهرباء جيزان، وكذا عملية استهداف مطار أبها، حيث أصابت هدفها بدقة، ويشار إلى أن صاروخ “قدس” هو صاروخ محلي الصنع بعيد المدى؛ وذلك بحسب قناة “المسيرة”.

وكشف الإعلام الحربي مشاهد للحظات إطلاقة وتحليق عدة طائرات لسلاح الجو المسير، في عمليات ميدانية سابقة قام بها سلاح الجو المسير في الداخل وفي عمق دولتي، والإمارات.

ووثقت المشاهد لحظات انطلاق طائرة “صماد 3” بعيدة المدى وتحليقها في عملية نوعية استهدفت الدولتين (السعودية والإمارات)، وأبرز عمليات للطائرة قصف مطاري دبي وأبو ظبي في ، وقصف مصفاة أرامكو شرق الرياض بالسعودية.

وجرى استعراض تحليق طائرة “صماد1″ و”قاصف 2k” وطائرة “راصد” في عمليات قام بها سلاح الجو المسير، أيضا.

وخلال الإيجاز الصحفي، أشار العميد يحيي سريع، أنه سيتم افتتاح معرض يضم كل الصناعات العسكرية محلية الصنع، بعضها قيد التطوير وأخرى لم يكشف عنها.

وكانت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) قد كشفت، يوم الأحد الماضي، عن الأسلحة الجديدة، في “معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية”.

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