كاتب عُماني عن استقبال ترامب “الاستثنائي” لأمير قطر: كأشقاء نفخر بهذه المكانة التي يفتقر لها “صبية السياسة”

علق الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، على الاستقبال الحافل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في بداية زيارته لأمريكا والتي بدأت الاثنين.

وقال “المسكري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من خلال متابعته “للاستقبال الحار لصاحب السموالشيخ تميم بن حمد حفظه الله أميردولة قطر الشقيقة في الولايات المتحدة وأداء التحية العسكرية إبان وصوله لمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) والحفاوة” أكد ذلك مكانة قطر بعقولها وحسن تعاملها مع كافة القضايا ودورها البارز في نبذ الخلافات والشيطنة.

من خلال متابعتي للاستقبال الحار لصاحب السموالشيخ تميم بن حمد حفظه الله أميردولة قطر الشقيقة في الولايات المتحدة وأداء التحية العسكرية إبان وصوله لمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) والحفاوة التي تؤكد مكانة قطر بعقولها وحسن تعاملها مع كافة القضايا ودورها البارز في نبذ الخلافات والشيطنة — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 9, 2019

وتابع موضحا:”هذا يجعلنا اولا كأشقاء نفخر بهذه المكانة التي يفتقر لها صبية السياسة وفنونها والتعامل بها والذين يعتقدون أن ترسيخ العلاقات واحترام القيادات يأتي من خلال المؤامرات والقفز فوق المألوف”، مضيفا:”فهنيئا لقطر قيادة وشعبا على أنكم خير مثال للقيادات الشابة الواثقة من نفسها”

والتدخل في شؤون الغيركل هذا يجعلنا اولا كأشقاء نفخر بهذه المكانة التي يفتقر لها صبية السياسة وفنونها والتعامل بها والذين يعتقدون أن ترسيخ العلاقات وإحترام القيادات يأتي من خلال المؤامرات والقفز فوق المألوف فهنيئا قطر قيادة وشعبا على أنكم خير مثال للقيادات الشابة الواثقة من نفسها — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 9, 2019

ونظمت العاصمة الأمريكية واشنطن، أول أمس الإثنين، استقبالا استثنائيا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بين مبنيي البنتاغون والخزانة الأمريكية.

وألقت القوات المسلحة الأمريكية، التحية على أمير قطر، في استقبال عسكري، وصفته صحيفة “الشرق” القطرية بـ “المهيب”، بحضور مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة.

وكتبت الصحيفة أن استقبال البنتاغون لأمير قطر جاء استثنائيا، ومعبرا عن الشراكة القطرية الأمريكية في مجال الدفاع والأمن.

أما الاستقبال الذي نظمه وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، على شرف أمير قطر، وبحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تكريما له والوفد المرافق، فقد جاء على غير العادة، إذ يندر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بضيفه قبل اللقاء الرسمي في البيت الأبيض، وبحضور معظم أعضاء إدارته، بالإضافة إلى كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي وإيفانكا ترامب، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعدد من أعضاء الكونغرس الحاليين والسابقين، ونخبة من رجال السياسة ورجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بأنه “صديق رائع”، وذلك خلال كلمة له في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، الاثنين، بمناسبة زيارة أمير قطر لواشنطن.