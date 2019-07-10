“شاهد” إعلامي سعودي متصهين يشتم الفلسطينيين: لستم من العرب واليهود “أقرب لنا منكم وأشرف منكم”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة، لإعلامي سعودي يتطاول على الفلسطنيين ويسبهم ويمنن عليهم بالمساعدات السعودية بسبب رفضهم لسياسات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان التطبيعية.

السعودي رواف ابن السعين الذي يعرف نفسه على إنه أديب وشاعر وإعلامي سابق، ظهر في كلمة مصورة بثها على صفحته بتويتر ورصدتها (وطن) يتطاول على الفلسطينيين ويكيل ضدهم الافتراءات والمزاعم بعد حرق صورة ابن سلمان في مظاهرات غاضبة بغزة رفضا للتطبيع.

حول مظاهرات الفلسطينيين الجديده ضد السعوديه واحراقهم لتمثال على هيئة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان :

والمظاهره الثانيه بتهديد محمد بن سلمان،

وهو الرجل الذي عزهم وقدم لهم كل شيء كما فعل والده واعمامه من قبل pic.twitter.com/XJvOwcPYwH — رواف ابن السعين (@rwoafalsoain) July 9, 2019

ووصف “العسين” الفلسطنيين بالخنازير وسبهم بأقزع الألفاظ، وزعم أن الفلسطنيين ليسوا من العرب بل بقايا الشعوب، وعيرهم بالمساعدات السعودية قائلا:”هذا رد الفعل على 27 ألف ذبيحة و100 مليون دولار دخلوا حساباتكم وبيوتكم من المملكة”

وقال مانصه:”أنتم لستم من العرب أنتم بقايا الشعوب أشوريين كلبانيين شركس أرمن، واليهود أشرف منكم واقرب لنا منكم.”

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبح التطبيع يستند على خطط سياسية وإعلامية مدروسة، ويقوم أساسا على تهيئة الرأي العام السعودي لتوجه علني مقبل نحو علاقات رسمية مع إسرائيل، واعتماد خطط إعلامية متدرجة وممنهجة لإحلال مفهوم التطبيع، ونزع صفة الممنوع عنه ليصبح متداولا وعاديا.

واشتهرت تدوينات وتغريدات لإعلاميين كتاب من أمثال أحمد الفراج، ومحمد آل شيخ، وعبد الرحمن الراشد الذي دعا لإعادة النظر في مفهوم علاقات المملكة مع فلسطين وإسرائيل”.

وفي هذا السياق يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ و عدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.

ويجري التركيز إعلاميا على تأثيم كل من تصدى لإسرائيل كالأنظمة القومية العربية و”اليسار الغوغائي” وحركات المقاومة الإسلامية والتركيز على أن العدو الحقيقي هو إيران وعلى فكرة أن “الفلسطينيين أنفسهم طبعوا فلماذا نمتنع نحن” وأن “لا فائدة من المعارك والنزاعات”.