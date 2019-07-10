شاهد| أمطار غزيرة على مناطق عدّة في سلطنة عمان تؤدي لجريان أودية وانجراف مركبة .. وهذه توقعات الأرصاد

شهدت عدّة مناطق في سلطنة عمان اليوم الأربعاء هطولاً غزيراً للأمطار، أدّى الى جريان بعض الاودية، وانقطاع للحركة المروريّة.
وأفادت الأرصاد الجوية العُمانية في تغريدةٍ لها بتويتر ان سحباً ركامية تشكلت على أجزاء من “جبال الحجر” مع احتمال هطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتكاثف سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ بالاضافة الى تدفق السحب على الأجزاء الشمالية من المحافظة مع فرص هطول أمطار متفرقة.
وتوقعت أن يكون الجو الخميس والجمعة، غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تسااقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع إحتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تطاير الغبار والأتربة بفعل حركة النشطة على محافظات البريمي والظاهرة والوسطى، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة او الضباب الافرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر جريان الأودية وتساقط الأمطار الغزيرة في عدّة مناطق، الاربعاء.
وفي وداي الروضة أظهر فيديو وثّقه احد المواطنين تعرّض مركبة للأنجراف بفعل جريان الوادي، دون معرفة مصير ركابها.