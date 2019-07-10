شاهد| أمطار غزيرة على مناطق عدّة في سلطنة عمان تؤدي لجريان أودية وانجراف مركبة .. وهذه توقعات الأرصاد

شهدت عدّة مناطق في سلطنة عمان اليوم الأربعاء هطولاً غزيراً للأمطار، أدّى الى جريان بعض الاودية، وانقطاع للحركة المروريّة.

وأفادت الأرصاد الجوية العُمانية في تغريدةٍ لها بتويتر ان سحباً ركامية تشكلت على أجزاء من “جبال الحجر” مع احتمال هطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتكاثف سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ بالاضافة الى تدفق السحب على الأجزاء الشمالية من المحافظة مع فرص هطول أمطار متفرقة.

تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع احتمال هطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتكاثف سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ بالاضافة الى تدفق السحب على الأجزاء الشمالية من المحافظة مع فرص هطول أمطار متفرقة. pic.twitter.com/OhGnv4R87h — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 10, 2019

وتوقعت أن يكون الجو الخميس والجمعة، غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تسااقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع إحتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تطاير الغبار والأتربة بفعل حركة النشطة على محافظات البريمي والظاهرة والوسطى، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة او الضباب الافرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر جريان الأودية وتساقط الأمطار الغزيرة في عدّة مناطق، الاربعاء.

ولاية #المضيبي وادي ملبا – الروضة

جارف.. اللهم زد وبارك pic.twitter.com/Gkkwnz86Qk — SAM | OMAN 🇴🇲 (@samnet2020) July 10, 2019

امطار الخير اليوم قريه الروضة ولايه المضيبي وادي ملبا @WeatherOman pic.twitter.com/Nl921fEpG3 — سلطان الحبسي (@VhtLIF19wq4wLyI) July 10, 2019

قرية الروضة بولاية المضيبي

أثناء وصول وادي ملبا



مساء اليوم الساعه 4 pic.twitter.com/UPKipLcnQz — حمد البلوشي .Hh. (@ABuloshi777) July 10, 2019

وادي سمد الشأن بالمضيبي

ويقال بأنه جارف سيارة من عند الروضة pic.twitter.com/Z9K8uZVlnP — احمد العطاوي (@a1111vip) July 10, 2019

هطول أمطار الخير على وادي بني خروص عصر اليوم من تصوير أسعد الرشيدي pic.twitter.com/TNY6M4qH6T — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) July 10, 2019

قرية الروضة بولاية المضيبي أثناء وصول وادي ملبا pic.twitter.com/xOQL7hkwRD — عاشق ﺍﻟﺒﺮﻭﻕ (@ashiq_alburuq) July 10, 2019

وفي وداي الروضة أظهر فيديو وثّقه احد المواطنين تعرّض مركبة للأنجراف بفعل جريان الوادي، دون معرفة مصير ركابها.