بينما التحالف يقتل أبناء اليمن.. “شاهد” هذا ما أمر به السلطان قابوس لإغاثة الجرحى والمرضى اليمنيين

خصصت سلطنة عُمان دار ضيافة في صلالة لاستقبال الجرحى والمرضى اليمنيين، في الوقت الذي يقتل فيه التحالف أبناء اليمن ويحتل بعض مناطقه بزعم دعم الشرعية.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل، دار الضيافة في صلالة وقد جهزت بكل ما يلزم لاستقبال الحالات القادمة من الحدود مع اليمن.

#سلطنة_عمان توفر دار لضيافة الجرحى والمرضى اليمنيين في #صلالة الذين يصلون السلطنة لتلقي العلاج،فصاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد حفظه الله امر بتوفير كامل الرعاية لهم وهذا ليس بغريب على السلطان الحكيم وشعب السلطنة الأصيل، فعمان الانسانية هي قلب الامة النابض،المصدر عوض الشنفري pic.twitter.com/uAtHWP4hPw — احمد العيناوي (@Caynawi123) July 7, 2019

وأوضح ناشطون أن السلطان قابوس بن سعيد، أمر بتوفير كامل الرعاية والدعم لهم.

وسبق أن فتحت سلطنة عمان أبوابها أمام جرحى تعز في سبتمبر الماضي، ووجه السلطان قابوس بتجهيز طائرتين لنقل الجرحى إلى الهند.

يشار إلى أنه في الآونة الاخيرة، كثُرت الاتهامات الملفقة التي توّجه لسلطنة عمان بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، وتقدّم نشر تلك المزاعم بلا أدلة بعض الكُتّاب السعوديين والإماراتيين.

وسبق أن فند مدير أمن محافظة المهرة السابق اللواء أحمد محمد قحطان، المزاعم السعودية والإماراتية الكاذبة التي ترددها دوما بأن حدود محافظة المهرة اليمنية مع سلطنة عمان تمثل منفذا لتهريب السلاح للحوثيين.

وقال “قحطان” في لقاء مصور رصدته (وطن) سابقا، إن حراك أهل المهرة الموجه ضد التواجد السعودي في المحافظة جاء بسبب دخول القوات السعودية بدون اي تنسيق تحت دعاوي وحجج واهية وغير صحيحة.

وأشار “قحطان” إلى حديث المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بوجود تهريب من المنافذ اليمنية المتاخمة للمنافذ العمانية، موضحا بأن التخالف يزعم تهريب الأسلحة من خلال هذه المنافذ إلى المناطق الشمالية في اليمن (أي الحوثيين).

وأكد “قحطان” بأن “هذا الكلام لا يسنده منطق أو عقل”، مؤكدا أن كل من يعرف جغرافية المنطقة يتأكد بأن هذا الكلام غير صحيح وغير ممكن.