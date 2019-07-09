نقل المخدرات والخمور وفرق الاغتيال.. “مجتهد” يكشف بالأسماء عن فريق طيران “المهام الخاصة” لابن سلمان

فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن أسماء عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في السعودية، زعم أنهم يشكلون فريق طيران “المهام الخاصة” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يقوم على نقل فرق الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي يأمر بها ابن سلمان.

“مجتهد” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص، قال إن ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.

لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وعن عناصر هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه، ذكر:”الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم”

ولفت مجتهد إلى أن الغطاء التجاري هو شركة “نيكسز” للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها، أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة.

الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وعن طبيعة عمل هذه الفرقة، قال المغرد الشهير إن مهامها نقل النقد “الكاش” في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة.

تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأضاف “مجتهد”:”وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك”

وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأوضح أن عبد الله السيد كان مديرا تنفيذيا في شركة “ناس” ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة.

كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

ونجح عبدالله بحسب “مجتهد” في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011.

نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وقال “مجتهد” إنه بعد أن أصبح سلمان ملكا أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء، وبعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة.

بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

وأوضح المغرد الشهير أن الشركة تضخمت بعد دخول ابن سلمان شريكا، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد.

تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

إلا أن ابن سلمان وبحسب “مجتهد” طمع في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها.

طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

واستغلالا لهذه الحصانة أنشأ عبد الله السيد -بدعم ومشاركة ابن سلمان- شركات أخرى، منها شركة خدمات مساج تحت مسمى علاج طبيعي (إيصال بنات مساج للمنازل)، وشركة أخرى لتوفير الخمور في أي مكان في المملكة.