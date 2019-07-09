فيديو رهف القانون الفاضح يثير ضجة واسعة.. الفتاة السعودية هاجمت “الذباب” وطلبت من إدارة تويتر هذا الأمر

هاجمت الفتاة السعودية اللاجئة في كندا رهف محمد القانون، ما وصفته بالذباب السعودي الإلكتروني بعد غلق حساب صديق لها ظهر معها في فيديو أثار ضجة واسعة قبل أيام وتسبب في هجوم عنيف عليها من قبل السعوديين الذين اعتبروا ما جاء بهذا الفيديو فاضح وغير لائق.
“رهف” ذكرت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) أن من وصفتهم بـ”الذباب السعودي” يقف وراء إغلاق حساب صديقها الذي ظهر مؤخرًا في شريط فيديو معها على موقع “تويتر”.
وفي التغريدة ذاتها، وجهت “رهف” نداء لمتابعيها: “من فضلكم انضموا إلي في طلب TwitterSupport إعادة تفعيل الحساب”.
وأبلغت في تغريدة ثانية نشرتها، متابعيها: “في حال قيامهم بحجب حسابي مثلما حدث لأصدقائي الذين أيدوني، أود القول إنني سأواصل دعم النساء السعوديات والحديث علنا ومشاركة قصتي مع العالم كله”.
وكانت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا أثارت غضب السعوديين بعد نشرها فيديو وهي برفقة شاب تتحدث له عن السبب الحقيقي لهروبها من المملكة.
وظهرت القنون في الفيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا، وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من “تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها”، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته وكان يلاصقها وتستند عليه بمشهد غير لائق، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها “لا أخلاقية”.
وأثارت قصة رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.
بلا حرية بلا بكش ارسلوها وكذا فتاة من اجل اخراج قانون رفع الوصايه الذي ذكر بصحيفة عكاظ اليوم واهلها يعرفون والفلوس تخرب النفوس ويبيع الواحد حتي سيارته نوبربلم .