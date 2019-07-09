فيديو رهف القانون الفاضح يثير ضجة واسعة.. الفتاة السعودية هاجمت “الذباب” وطلبت من إدارة تويتر هذا الأمر

هاجمت الفتاة السعودية اللاجئة في كندا رهف محمد القانون، ما وصفته بالذباب السعودي الإلكتروني بعد غلق حساب صديق لها ظهر معها في فيديو أثار ضجة واسعة قبل أيام وتسبب في هجوم عنيف عليها من قبل السعوديين الذين اعتبروا ما جاء بهذا الفيديو فاضح وغير لائق.

“رهف” ذكرت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) أن من وصفتهم بـ”الذباب السعودي” يقف وراء إغلاق حساب صديقها الذي ظهر مؤخرًا في شريط فيديو معها على موقع “تويتر”.

His account was suspended in request of Saudi trolls, just because he supported me as a friend in a video!



Please ask @TwitterSupport to activate his account with me. https://t.co/VN48ZLx69g — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) July 8, 2019

وفي التغريدة ذاتها، وجهت “رهف” نداء لمتابعيها: “من فضلكم انضموا إلي في طلب TwitterSupport إعادة تفعيل الحساب”.

وأبلغت في تغريدة ثانية نشرتها، متابعيها: “في حال قيامهم بحجب حسابي مثلما حدث لأصدقائي الذين أيدوني، أود القول إنني سأواصل دعم النساء السعوديات والحديث علنا ومشاركة قصتي مع العالم كله”.

In case they suspended my account just like my friends who supported me, I wanted to say that I will continue to support Saudi women, speak up and share my story around the world. — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) July 8, 2019

وكانت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا أثارت غضب السعوديين بعد نشرها فيديو وهي برفقة شاب تتحدث له عن السبب الحقيقي لهروبها من المملكة.

وظهرت القنون في الفيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا، وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من “تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها”، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته وكان يلاصقها وتستند عليه بمشهد غير لائق، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها “لا أخلاقية”.

أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019

وأثارت قصة رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.