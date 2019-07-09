رسوم “ديم” الجديدة تفجر غضب العُمانيين.. جدل غير مسبوق بالسلطنة وهكذا ردت الهيئة

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان موجة غضب، عقب إعلان الهيئة العامة للمياه “ديم” رسوما جديدة لتوصيل الخدمة وفق لائحـة تنظيـم خدمـة الميـاه الصالحـة للشـرب الجديدة.

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة ،وضد فرض اية رسوم جديدة اخرى تتعلق بتقديم خدمات للمواطن،طالما لم تناقش من خلال #مجلس_عمان بغرفتيه #مجلس_الشورى و #مجلس_الدولة. #اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) July 8, 2019

#ضد_رسوم_الهييه_الجديده@diam_om

أريد أفهم

مجلس الوزراء يقر الرسوم

شو يعرف عن حالة الشعب ؟

الشعب تعبان ماقادر يلحق يصرف لعيال وأسرته او يدفع رسوم الجهات الحكومية او البترول

رواتبنا ما بين 300 الى 1200 ريال ولا قادرين

الوضع مأساوي جدا

تضيف رسوم للخدمات مفروض تزيد في الرواتب. pic.twitter.com/ObWJFIrLrn — 🇴🇲 ᏚᎯᏞiᎷ ᏦᎻᎯᏞiᎰᎯ ⚖ (@s_k_alghailani) July 9, 2019

للتغلب على عجز بالموازنة يجب أولا ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك وبعدها يمكن رفع الدعم وفرض الضرائب ولكن بطريقة معقولة ومتدرجة لا تؤذي الإقتصاد المنهك ولا تفقر المواطن الغلبان وتثير حنقه وغضبه.

فهل يعقل رفع رسوم توصيل المياه قرابة سبعة اضعاف دفعة واحدة#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة — د. محمد الوردي (@alwardit) July 8, 2019

وكانت الهيئة أعلنت أن قيمة الرسم للمجال السكني لمساحة الأرض التي تساوي أو تقل عن 2000 متر مربع تبلغ 700 ريال عماني، كما تبلغ قيمة رسم توصيل الخدمة للمساحة الأعلى عن 2000 متر مربع 700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى).

وما لبث أن أعلن الخبر حتى ثار جدلٌ واسع بين المغرّدين وتصدر وسم “#ضد_رسوم_الهييه_الجديده” تويتر السلطنة، أعلن فيه كثيرون رفضهم لهذه الرسوم التي يرون أنها تثقل كاهل المواطن العماني.

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة



المواطن مشحون وبعض القرارات للأسف تزيد من الشحنات وتثير الغضب وتولد الحقد والكره وتؤجج الغل في القلوب



نصيحة…

لا تقربوا من الخدمات الأساسية التي يستحقها المواطن كالماء والكهرباء والتعليم والصحة لأنها من أبسط حقوق المواطن والتي يراها مجانا في بعض الدول — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) July 9, 2019

الحد الأدنى للأجور العمانيين 325 ريال يعني هذه الفئة تحديدا عليها توفير مرتب شهريين وزيادة من أجل توفير قيمة توصيل الماء لمنزلهم…!!#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) July 9, 2019

وأكد البعض أن هذه الرسوم مبالغ فيها ولا تراعي مستوى دخل مختلف شرائح المجتمع ويجب إعادة النظر فيها.

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة

رسوم مبالغ فيها لاتراعي مستوى دخل مختلف شرائح المجتمع يجب إعادة النظر فيها..! @diam_om pic.twitter.com/gz1GRxWcxV — خالد الجهوري⁦🇴🇲⁩ (@k_k_Aljahwari) July 9, 2019

لماذا نحن #ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة ؟

لعدة أسباب:

– فُرِضَتْ على المواطن في وقت يثقل فيه كاهله بالأعباء المالية

– جاءت دون أن يتم تمريرها على مجلس عمان

– فرضت على مباني المستثمرين في وقت معاناة اقتصادية

– رسوم عالية مقارنة بتكلفة توصيل الخدمة؛ وهي خدمة مدفوعة

– تفتقر إلى العدالة — مالك بن هلال اليحمدي (@AlyahmadiMalik) July 9, 2019

وتساءل آخرون على أي أساس تم تحديد هذا السعر؟ وما هي الدراسة التي تم تنفيذها ليتم وضع هذا القرار؟ وأين كانت عينة الدراسة ؟.

على أي أساس تم تحديد هذا السعر ؟!

وما هي الدراسة التي تم تنفيذها ليتم وضع هذا القرار ؟!!

وأين كانت عينة الدراسة ؟!

وعلى أي لجان تم طرح هذه الأرقام ومناقشتها؟!

وما رأي مجلس الوزراء في الموضوع؟!!@Oman_GC نرجو التوضيح فوراً .



#ضد_رسوم_الهييه_الجديده — فاطمة الحوسني (@fatma_alhosni7) July 9, 2019

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة

نصيحه لا تدفع 700 ريال رسوم توصيل خدمة الماء اشتري تنكر وعبي ماء على راحتك كل يووم

سعر تعبة الصهريج 0.700 بيسه بس

و الي عنده مزرعه يعبي التنكر من بئر المزرعه



واذا حطو نفس الرسوم لتوصيل الكهرباء ركبو نظام الطاقه الشمسيه

واجد شركات توفره حاليآ فعال مجدي pic.twitter.com/qeJpEv37lq — Sami alwhibi (@Sami9081910779) July 9, 2019

ووجه نشطاء النصح للحكومة بعدم الاقتراب من الخدمات الأساسية التي يستحقها المواطن كالماء والكهرباء والتعليم والصحة لأنها من أبسط حقوق المواطن والتي يراها مجانا في بعض الدول.. حسب وصفهم.

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة



المواطن مشحون وبعض القرارات للأسف تزيد من الشحنات وتثير الغضب وتولد الحقد والكره وتؤجج الغل في القلوب



نصيحة…

لا تقربوا من الخدمات الأساسية التي يستحقها المواطن كالماء والكهرباء والتعليم والصحة لأنها من أبسط حقوق المواطن والتي يراها مجانا في بعض الدول — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) July 9, 2019

#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة

بجد يكفي

الناس محتاجة جرعة من الفرح من السعادة

خبر يسر الخاطر ………………

لاتزيدونهم

تكفي دوامة الحياة همومها — عبدالله السباح🇴🇲 (@alsabah74) July 9, 2019

رفع رسوم توصيل المياه من 100ريال إلى 700 ريال دفعة واحدة لن تحل عجز موازنة الدولة لكنها ستتبب في زيادة عجز موازنات آلاف الأسر!!#ضد_رسوم_الهييه_الجديده — احمد محاد المعشني (@almashani3) July 8, 2019

الهيئة ترد،،

ودفع الجدل والضجة التي أحدثتها هذه الرسوم الهيئة العامة للمياه للرد.

ونشرت الهية بياناً رسمياً عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردا على ما تم تداوله حول لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب والمقارنات المتداولة حول رسوم توصيل الخدمة.

وقالت الهيئة: “يسرنا التوضيح حول ما جاء في اللائحة الجديدة وندعو الجميع عدم تداول معلومات دون التأكد من صحتها”.

وأوضحت الهيئة أن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (2019/6) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة المشترك ومقدمها الهيئة، حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

وأضافت: “فيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، قالت الهيئة بأن المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، وأنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق، حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات”.

واختتمت “ديم” بيانها قائلة: من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحمل التكلفة الشهرية المقررة بعشرة ريالات عمانية عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة، و أن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصادياً مجدياً إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات، كما أنه يتيح بديلا ميسراً للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل.