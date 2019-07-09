حساب شهير يزعم وقوع جرحى بصفوف جنود الإمارات في اليمن وسط تكتم شديد.. ويكشف تفاصيل خطيرة

زعم حساب شهير بموقع التواصل تويتر وقوع جرحى بصفوف القوات الإماراتية في اليمن وسط تكتم شديد من السلطات الإماراتية، تزامنا مع قرار سحب قواتها من اليمن بشكل تدريجي.

حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 125 ألف شخص على تويتر، قال إنه وصلته معلومة وصفها بالمؤكدة نقلا عن مصادر خاصة تفيد بوقوع جرحى من جنود الإمارات تم استهدافهم منذ يومين في اليمن وسط تكتم شديد للغاية.

معلومه مؤكده مؤكده مؤكده 100%

هناك جرحى من جنود الامارات تم

استهدافهم منذ يومين في اليمن

وسط تكتم شديد للغايه

كما..انهم سيعودون الى الامارات

عن طريق البحر وليس الجو

ولا..اعرف سبب هذا الامر حتى هذه اللحظه

ووالله على مااقول شهيد..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) July 9, 2019

وتابع موضحا:”كما إنهم سيعودون إلى الامارات عن طريق البحر وليس الجو ولا أعرف سبب هذا الأمر حتى هذه اللحظة”

وتأكيداً لما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال”، ومصدر حكومي يمني لقناة الجزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، اعترف مسؤول إماراتي كبير، الاثنين أنّ الإمارات “تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن ما سماها “خطة إعادة انتشار لأسباب إستراتيجية وتكتيكية، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته إن “أبوظبي تعمل على الانتقال من إستراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أوّلا”، وفق تعبيره.

وأضاف: “هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”، متابعا: “الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) استراتيجيه القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا”.

وكان مصدر حكومي يمني، أكد الأربعاء الماضي، حدوث انسحاب جزئي للقوات الإماراتية وعتادها من قاعدة صرواح بمأرب شرقي اليمن.

وذكر المصدر لقناة “الجزيرة” القطرية، أنّ قوات سعودية حلت مكان قوات الإمارات بمأرب وتمّ استبدال منظومة الباتريوت بأخرى سعودية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تقريرا عن تحركات إماراتية للخروج من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في التقرير الذي أعده “ديون نيسنباوم” أن التحرك الإماراتي يأتي وسط التوتر المتزايد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال إن الإمارات بدأت في الأسابيع القليلة الماضية بسحب دباباتها والمروحيات القتالية، حسبما قال مسؤولون غربيون، كما وسحبت مئات من الجنود الذين نشرتهم في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك الجنود قرب ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبلاد وتمر عبره المساعدات الإنسانية.

ويرى المسؤولون أن التحركات الإماراتية قد تعلم خروجا من الحرب التي تشارك فيها منذ أربعة أعوام ضد الحوثيين.