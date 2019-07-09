جمال ريان: لو كنت صاحب قرار في السعودية أو الإمارات لرفعت الحصار اليوم وليس غدا

علق الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحالية لأمريكا ولقائه الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن قطر ورغم الحصار الجائر أصبحت مثل اليابان وكوريا الجنوبية حليفا استراتيجيا مهما مع الولايات المتحدة.

ولفت “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى احتفاء ترامب بالشيخ تميم، وكتب:”ألم اقل لكم: سيأتي يوم تندم فيه دول الحصار على اليوم الذي حاصرت فيه قطر”

هاهي #قطر مثل اليابان وكوريا الجنوبية اصبحت حليفا استراتيجيا مهما مع الولايات المتحدة، ألم اقل لكم : سياتي يوم تندم فيه دول الحصار على اليوم الذي حاصرت فيه قطر ، لو كنت صاحب قرار في #السعودية #الامارات لرفعت الحصار اليوم وليس غدا #الخليج #مصر #المغرب_العربي https://t.co/YoqAZquF7D — جمال ريان (@jamalrayyan) July 9, 2019

وتابع في دعوة لدول الحصار إلى المسارعة نحو الصلح ورفع الحصار قبل تزايد الضرر اللاحق بهم جرائه:”لو كنت صاحب قرار في السعودية والامارات لرفعت الحصار اليوم وليس غدا”

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مستهل قمة بين البلدين تشهد توقيع اتفاقيات تعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي إن أمير قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم، ووصفه بالصديق العظيم والشريك الرائع. وأضاف “نقدر التعاون العسكري مع قطر”.

وحول التعاون العسكري، ذكّر الرئيس الأميركي بأن “قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية”. وأضاف “قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها”.

من جانبه قال أمير قطر إن بلاده ستوقّع اليوم على عدد من اتفاقيات التعاون مع الولايات المتحدة.

ودعا أمير قطر الرئيس الأميركي لزيارة قطر وقاعدة العديد، وأوضح أن زيارته لواشنطن تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.