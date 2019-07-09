تصريحات “مستفزة” لوزير التعليم العالي تفجر غضب الأردنيين ودعوات لمساءلته

تسبب وزير التعليم العالي الأردني الدكتور وليد المعاني مجددا في موجة غضب واسعة، بتصريحاته حول ما يجري في الجامعات المحلية عندما أبلغ لجنة التربية البرلمانية بأنّ بعض أساتذة الجامعات الأردنية لا يستحقون عبور أبوابها.

تصريح الوزير المعاني تسببت بأزمة جديدة في قطاع الجامعات.

وبدأت حراكات من أساتذة الجامعات تنظيم اجتماعات لاتهام الوزير والرد عليه والمطالبة بان تشرح الحكومة أهدافها من وراء الإساءة لمؤسسات التعليم العالي.

من جانبها ردت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، على الوزير ووصفت تصريحاته بأنها استفزاز غير مناسب ويجب أن تكون هناك مسآلة للوزير.

تصريح وزير التعليم #الاردن "بعض المدرسين في الجامعات ما كان من المناسب أن يدخلوا بواباتها"



هذا استفزاز غير مناسب ويجب أن تكون مسآلة للوزير ما حدث من إشكالية الشهادات ليس شأن الاستاذ فالاستاذ الجامعي لا يمنهحها بل المؤسسة الجامعية وهناك قواميين مرعبة مسؤولة عن منح الشهادات (١) — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) July 8, 2019

وتابعت موضحة:”ما حدث من إشكالية الشهادات ليس شأن الاستاذ فالاستاذ الجامعي لا يمنهحها بل المؤسسة الجامعية وهناك قواميين مرعبة مسؤولة عن منح الشهادات”

وأضافت:”إن كان هناك خطأ يصحح ويحال الفاسدين إلى القضاء لا أن يشهر بالعلم والعلماء في الاردن، وأما التشهير وبهذا الأسلوب فأراه طريقة لاقحام التعليم في سلك الخصخصة وانقاص قيمته بعرضه للبيع أو هيئات شبه مستقلة أو فرنجة التعليم بربطها بمؤسسات خارجية”

أسلوب غريب وغير واضح،،

أن كان هناك خطأ يصحح ويحال الفاسدين إلى القضاء لا أن يشهر بالعلم والعلماء في #الاردن!

واما التشهير وبهذا الأسلوب فأراه طريقة لاقحام التعليم في سلك الخصخصة وانقاص قيمته بعرضه للبيع أو هيئات شبه مستقلة أو فرنجة التعليم بربطها بمؤسسات خارجية!!!!! https://t.co/DQo00LRhkr — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) July 8, 2019

ولفتت الدكتورة فاطمة الوحش أيضا إلى أن الاستاذ الجامعي يعاني من أزمة القيم الأخلاقية لأن تعين أي أستاذ جامعي يسير ضمن الدوائر الأمنية فالعيب ليس بمؤسسات التعليم وقوانينها بل على سياسة اختيار الاستاذ والتدخلات الامنية فرسم السياسات مخالف تماما لفلسفة التعليم”

فالاستاذ الجامعي يعاني من ازمة القيم الاخلاقية لان تعين اي استاذ الجامعي يسير ضمن الدوائر الأمنية فالعيب ليس بمؤسسات التعليم وقوانينها بل على سياسة اختيار الاستاذ والتدخلات الامنية فرسم السياسات مخالف تماما لفلسفة التعليم!

اما تصريحات وزراء #الرزاز فليست ملهاة #الاردن (٥) — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) July 8, 2019

وكان الوزير نفسه قد أثار عاصفة من الجدل عندما تحدّث عن طالب قطري تمكّن من التخرّج من جامعة أردنية بثمانية أشهر فقط.