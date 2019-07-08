نتنياهو اتبع مقولة “أكذب أكذب حتى يصدقك الناس”: أصل الفلسطينيين يعود إلى جنوب أوروبا!

أثار رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، جدلاً واسعاً بقوله إن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحالين، إلى شبه الجزيرة العربية.

وقال نتنياهو الذي لا يعرف أصله، في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن”، ” تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي تم استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان الإسرائيلية، ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين (القدماء) موجود في جنوب أوروبا”.

A new study of DNA recovered from an ancient Philistine site in the Israeli city of Ashkelon confirms what we know from the Bible – that the origin of the Philistines is in southern Europe. https://t.co/bwmcPax9Jp — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 7, 2019

وأضاف: “يذكر الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين”.

وتابع نتنياهو: “إن ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 عام من الارتباط بين الشعب اليهودي والأرض”.

The Bible mentions a place called Caphtor, which is probably modern-day Crete. There’s no connection between the ancient Philistines & the modern Palestinians, whose ancestors came from the Arabian Peninsula to the Land of Israel thousands of years later. https://t.co/FKqqoQRWdx — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 7, 2019

وكان نتنياهو يشير الى دراسة نشرتها مجلة “سينس أدفانسيس” تقول إن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوروبا قبل أكثر من 3000 عام بعد أن ظل العلماء على مدى عقود في حيرة بشأن نشأتهم.