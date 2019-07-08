“شاهد” اللاعبون بالنار.. إعلان الحلقة الجديدة التي هزت عرش البحرين من “ما خفي أعظم”

بث الإعلامي تامر المسحال الإعلان الترويجي لحلقته الجديدة التي تذاع يوم، الأحد، المقبل ضمن برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة الجزيرة، والتي تحتوي على كشف جديد من البحرين تسبب في ربكة كبيرة واستنفار من قبل ديوان حمد بن عيسى بمجرد الإعلان عن الحلقة.

ويظهر المقطع الذي نشره “المسحال” على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) مقتطفات من الحلقة المرتقبة التي دفعت بالبحرين لإصدار بيان عبر مجلسي الشورى والنواب هاجمت فيه القناة وقطر.

#اللاعبون_بالنار عنوان الحلقة الجديدة من #ما_خفي_أعظم .. في كشف حصري جديد من #البحرين .. يأتيكم الأحد القادم ان شاء الله عند العاشرة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/ahFqoDM5Wr — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 8, 2019

ورغم أن الجزيرة لم تبث سوى مقطع قصير من الحلقة القادمة للبرنامج ، إلا أن هذا المقطع كان كفيلا بإثارة حفيظة السلطات البحرينية وقلقها تحسبا لما سيكشفه البرنامج بحلقته القادمة.

وكان البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اتهم القناة بـ”إثارة الفتن في المجتمع البحريني بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة”.

ودعا قطر “إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية، والكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب “.

وعلّقت قناة الجزيرة على بيان مجلسي الشورى والنواب في البحرين، بالقول “يبدو أن السلطات بالمملكة البحرينية اختارت سياسة أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فاستبقت عرض البرنامج بمهاجمة دولة قطر تارة والجزيرة وما خفي أعظم تارة أخرى”.