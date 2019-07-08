سلطنة عمان تُحلّق عالياً بانجازٍ جديد بعد جائزة الروائية جوخة الحارثي وجائزة الشاعر حسن المطروشي

تواصل سلطنة عمان تصدر المشهد الثقافي والأدبي العالمي، فبعدما فازت الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة “مان بوكر” العالمية لعام 2019 عن روايتها “سيدات القمر”، وقبل يومين فاز الشاعر العُماني حسن المطروشي بجائزة “توليولا” الإيطالية للشعر العالمي، حصدت وزارة التعليم العالي بالسلطنة جائزة أفضل قيادة في الجودة للعام 2019 في حفل توزيع جوائز الجودة التي تمنح من قبل المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة (ESQR) أقيم الليلة الماضية بمدينة برلين الألمانية.

وقد حصلت وزارة التعليم العالي على الجائزة إلى جانب 56 شركة وإدارة ومؤسسة عامة تمثل قطاعات مختلفة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا وأستراليا.

وتعد الجائزة اعترافا من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة بالشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة من كافة أنحاء العالم التي أظهرت قيادة متميزة؛ وذلك باتخاذ خطوات مبتكرة قائمة على المبادرات في سبيل الارتقاء بتطوير الجودة.

وتقوم المؤسسة الأوروبية باختيار الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي وآراء المستهلكين ودراسة السوق التي أجرتها المؤسسة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الدكتور زايد بن أحمد زعبنوت، مدير عام التخطيط والتطوير ورئيس لجنة الجودة ورئيس مشروع التميز بوزارة التعليم العالي قوله: “نفتخر بهذا الإنجاز الذي حققته الوزارة وهذا نتيجة العمل الدؤوب في تطوير خدمات مبتكرة للمستفيدين وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات من خلال مشروع التميز المنفذ مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM “.

وتقوم الوزارة بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين التي وصل عددها الى 144 خدمة الكترونية.

وقد سبق أن حصدت الوزارة على الاعتراف الكامل بفئة (ملتزمون بالتميز) من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM.

جدير بالذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة – ومقرها لوزان في سويسرا – أنشئت عام 1987 بهدف توثيق أواصر التعاون بين المنظمات المعنية بمجال الجودة والتميز والاستدامة وبناء شبكة من العلاقات تضم كافة أعضاء المؤسسة من المنظمات الحكومية والخاصة بجميع أحجامها في مختلف القطاعات حول العالم.

وتعترف بالشركات والمؤسسات والإدارات العامة ذات الأخلاقيات والمبادرات التي تثبت نجاحًا استثنائيًا في إدارة الجودة والتي تزيد من الإمكانات الكاملة لخدماتها من خلال ممارسات موجهة نحو الجودة. وتلقي نظرة شاملة على المبادرات والاستراتيجيات التي ينفذها قادة الأعمال في شركاتهم ومؤسساتهم، ويعترف بجهود أصحاب العمل والموظفين الاستثنائيين والموهوبين ويوفر لهم الحافز للتقدم المستمر.