زلزال يضرب إيران بقوة 5.7 على مقياس ريختر .. وسكان بالكويت يشعرون به

أفادت وسائل إعلامٍ إيرانية أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الاثنين مدينة “مسجد سليمان” التابعة لمحافظة “خوزستان جنوب غرب ايران، شعر بها سكان بدولة الكويت .

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة 11:30 دقيقة قبل الظهر بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش) في عمق 17 كم من سطح الأرض.

وكان مركز الهزة على بعد 19 كم من مدينة مسجد سليمان و 29 كم من مدينة قلعة خواجة و 37 كم من مدينة ايذة.

ولم ترد حتى لحظة كتابة الخبر أنباء عن أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

وفي الكويت، ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالادارة العامة للإطفاء أن بعض السكان في دولة الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة كان مصدرها زلزال حدث بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ويبعد حوالي 256 كيلو متر من دولة الكويت.

وأضافت في بيان أن الزلزال لم ينتج عنه أي خسائر في الكويت.

واستقبلت غرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.