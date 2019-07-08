زلزال
زلزال
حياتنا

زلزال يضرب إيران بقوة 5.7 على مقياس ريختر .. وسكان بالكويت يشعرون به

كتب وطن
0

أفادت وسائل إعلامٍ إيرانية أن بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الاثنين مدينة “مسجد سليمان” التابعة لمحافظة “خوزستان جنوب غرب ايران، شعر بها سكان بدولة الكويت .

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة 11:30 دقيقة قبل الظهر بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش) في عمق 17 كم من سطح الأرض.

وكان مركز الهزة على بعد 19 كم من مدينة مسجد سليمان و 29 كم من مدينة قلعة خواجة و 37 كم من مدينة ايذة.

ولم ترد حتى لحظة كتابة الخبر أنباء عن أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.

وفي الكويت، ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالادارة العامة للإطفاء أن بعض السكان في دولة الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة كان مصدرها زلزال حدث بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ويبعد حوالي 256 كيلو متر من دولة الكويت.

وأضافت في بيان أن الزلزال لم ينتج عنه أي خسائر في الكويت.

واستقبلت غرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

إيران ستتحدى أمريكا وتفرض رسوماً على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز

الهدهد

ترامب محذراً إيران: تهديداتكم قد تلدغكم كما لم يلدغ أحد من قبل لذا انتبهوا جيداً

الهدهد

السعودية تتحدث لأول مرة عن التدخل العسكري ضد إيران وهذا ما قاله عادل الجبير عن…

الهدهد

رسميا.. إيران تنفذ تهديدها بشأن التحدي النووي ووكالة الطاقة الذرية تحذر من…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.