تطوّر مزعج لدول الحصار .. “بشرى خير” عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بخصوص قطر تتحقق

ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن مجلس الوزراء الأردني سيوافق اليوم الاثنين على تعيين أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيراً للأردن في دولة قطر، وقبول تعيين الأمير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا لقطر في عمّان.

وكانت قبل أسبوعين كشفت مصادر أردنية مطلعة أن العلاقات الأردنية القطرية تسير بشكل جيد وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في هذه العلاقات.

وتوقعت أن تجري زيارات متبادلة بين البلدين على مستو رفيع.

ووعد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه قبل فترة كتاباً وصحافيين أردنيين، بـ”بشرى خير”، حينما سئل عن عدم وجود سفير أردني في الدوحة وسفير قطري في عمّان، واعداً الحاضرين بـ”مفاجأة قريباً”.

وكان الأردن قد خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في أعقاب الأزمة الخليجية التي اندلعت عام 2017، وحصار الدوحة من قِبَل السعودية والإمارات والبحرين، ومصر.

كما أن فترة السنتين التي شهدتها العلاقات الأردنية القطرية لم تتأثر سلبا بخفض التمثيل، بل على العكس فقد شهدت مبادرة قطر للتوظيف التي توفر فرص العمل لآلاف الأردنيين التي بدأت ثمارها بالنضوج.

وكانت قطر سباقة للتعهد بدعم الأردن اقتصاديا، وإن لم تشارك في مؤتمر مكة الذي شهد تعهدات خليجية مماثلة، حين أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرمحي أن دولة قطر قررت استثمار خمسمئة مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.