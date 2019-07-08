بعد أسبوعين من زيارة الأمير تميم .. قرار باكستاني “خاص” بجميع حاملي جوازات السفر القطرية

بعد أسبوعين من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للبلاد، قررت السلطات الباكستانية منح جميع حاملي جوازات السفر القطرية تأشيرات دخول عند الوصول (سياحية / زيارة) مجانية فورية لسفرة واحدة أو عدة سفرات، ولمدة 30 يوما يمكن تمديدها لـ 30 يوما أخرى.

وصرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، أنه سيتم مراعاة عدد من المتطلبات تتمثل في : جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، تذكرة سفر ذهاب وإياب، مبلغ نقدي يعادل 1500 دولار أمريكي أو بطاقة ائتمان سارية المفعول.



يأتي هذا القرار بعد حوالي اسبوعين من زيارةٍ أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الى جمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وعقد الشيخ تميم ورئيس وزراء باكستان عمران خان، جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .



كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المتزايد في منطقة الخليج.



وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.